Джоэл Эмбиид набрал 41 очко и 11 подборов, «Детройт» повторил личный антирекорд и проиграл 21-й раз подряд

Центровой «Филадельфии» стал самым результативным игроком встречи против « » (129:111).

Действующий MVP отметился 41 очком, 11 подборами, 5 передачами и 2 перехватами.

За 31 минуту на паркете Эмбиид реализовал 14 из 24 с игры и 12 из 12 с линии штрафных бросков.

Эмбиид провел 18-ю игру в карьере с 40 и более очками, 10 подборами и 5 передачами, войдя в десятку в истории и сравнявшись по этому показателю с Майклом Джорданом.

«Детройт» (2-22) уступил 21-й раз подряд и повторил антирекорд клуба. « » (16-7) закрепилась на 4-й строчке Востока.