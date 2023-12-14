Джоэл Эмбиид набрал 41 очко и 11 подборов, «Детройт» повторил личный антирекорд и проиграл 21-й раз подряд

Теги Детройт Филадельфия НБА Баскетбол - видео Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал самым результативным игроком встречи против «Детройта» (129:111).

Действующий MVP отметился 41 очком, 11 подборами, 5 передачами и 2 перехватами.

За 31 минуту на паркете Эмбиид реализовал 14 из 24 с игры и 12 из 12 с линии штрафных бросков.

Эмбиид провел 18-ю игру в карьере с 40 и более очками, 10 подборами и 5 передачами, войдя в десятку в истории и сравнявшись по этому показателю с Майклом Джорданом.

«Детройт» (2-22) уступил 21-й раз подряд и повторил антирекорд клуба. «Филадельфия» (16-7) закрепилась на 4-й строчке Востока.

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