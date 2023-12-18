Тайлер Хирро вернется на паркет сегодня против «Миннесоты» после пропуска 1,5 месяца из-за травмы. Бэм Адебайо – тоже играет
Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро выбыл в начале ноября с растяжением связок голеностопного сустава.
«Хит» объявили, что баскетболист вернется на площадку сегодня в игре против «Миннесоты».
В семи матчах сезона Хирро набирал в среднем 25,3 очка, 5,6 подбора и 5 передач при 44,6% с игры и 41% из-за дуги (8,7 попытки).
Центровой Бэм Адебайо, который не играл с ноября из-за проблем с бедром, также поможет свой команде в матче против «Тимбервулвз».