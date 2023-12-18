Тайлер Хирро вернется на паркет сегодня против «Миннесоты» после пропуска 1,5 месяца из-за травмы. Бэм Адебайо – тоже играет

Теги травмы Майами Миннесота НБА Бэм Адебайо Тайлер Хирро Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро выбыл в начале ноября с растяжением связок голеностопного сустава.

«Хит» объявили, что баскетболист вернется на площадку сегодня в игре против «Миннесоты».

В семи матчах сезона Хирро набирал в среднем 25,3 очка, 5,6 подбора и 5 передач при 44,6% с игры и 41% из-за дуги (8,7 попытки).

Центровой Бэм Адебайо, который не играл с ноября из-за проблем с бедром, также поможет свой команде в матче против «Тимбервулвз».

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1 комментарий
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Прекрасно. Пора Хит в топ 4 на Востоке попадать.
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