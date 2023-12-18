«Бостон», «Оклахома» и «Даллас» проявляют интерес к Айзейе Стюарту

Теги Бостон Даллас Детройт НБА Оклахома-Сити Айзейя Стюарт Баскетбол

Центровой «Детройта» Айзейя Стюарт интересен командам, претендующим на чемпионство, пишет обозреватель Джеймс Эдвардс из The Athletic.

По его информации, «Бостон», «Оклахома» и «Даллас» видят в бигмэне усиление своего состава. Журналист отмечает, что «Пистонс» будут активно действовать на рынке обменов в ближайшие полтора месяца.

25-летний центровой в 25 матчах регулярки-2023/24 набирает в среднем 10,2 очка и 6,8 подбора при 45,5% с игры и 36,7% из-за дуги.

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