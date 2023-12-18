Джейлен Браун о лидерстве «Бостона» в чемпионате: «Мы еще не достигли своего лучшего состояния»
Форвард «Селтикс» Джейлен Браун считает, что бостонская команда может играть сильнее, чем сейчас.
«Бостон» в воскресенье разобрался с «Орландо» (114:97) и лидирует в чемпионате с результатом 20-5.
На домашней арене у «кельтов» пока без поражений – 14-0.
«Мы еще не достигли своего лучшего состояния, нам еще есть, за счет чего прибавлять», – считает Браун.
14-0
Другие лидеры:
ТимберВулвс - 11-1
Рокетс - 11-1
Бакс - 14-2
Мэджик - 11-2
Наггетс - 10-2
Лэйкерс - 10-2
У остальных 3 и больше поражений.