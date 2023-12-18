Джейлен Браун о лидерстве «Бостона» в чемпионате: «Мы еще не достигли своего лучшего состояния»

Теги Бостон НБА Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Селтикс» Джейлен Браун считает, что бостонская команда может играть сильнее, чем сейчас.

«Бостон» в воскресенье разобрался с «Орландо» (114:97) и лидирует в чемпионате с результатом 20-5.

На домашней арене у «кельтов» пока без поражений – 14-0.

«Мы еще не достигли своего лучшего состояния, нам еще есть, за счет чего прибавлять», – считает Браун.

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1 комментарий
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Бостон лучшая "домашняя" команда.
14-0

Другие лидеры:

ТимберВулвс - 11-1
Рокетс - 11-1
Бакс - 14-2
Мэджик - 11-2
Наггетс - 10-2
Лэйкерс - 10-2

У остальных 3 и больше поражений.
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