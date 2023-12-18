Джейлен Браун о лидерстве «Бостона» в чемпионате: «Мы еще не достигли своего лучшего состояния»

Форвард «Селтикс» считает, что бостонская команда может играть сильнее, чем сейчас.

« » в воскресенье разобрался с «Орландо» (114:97) и лидирует в чемпионате с результатом 20-5.

На домашней арене у «кельтов» пока без поражений – 14-0.

«Мы еще не достигли своего лучшего состояния, нам еще есть, за счет чего прибавлять», – считает Браун.