Судья Марк Линдсэй объяснил удаление Джейлена Брауна: «Второй технический был выписан за отмашку. Это чрезмерный жест»

Форвард « » был удален за споры с арбитрами во время четвертой четверти матча с « » (133:123).

Главный судья игры Марк Линдсэй объяснил удаление Брауна.

«Первый технический был выписан за ненормативную лексику.

Второй технический фол был выписан за отмашку от судьи, что согласно правилам игры считается чрезмерным жестом и неспортивным действием», – заявил Линдсэй.