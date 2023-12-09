Джейлен Браун: «Думал, что мое первое удаление будет за что-то серьезное, а не из-за эмоций судьи»

Теги Бостон Нью-Йорк НБА судьи Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун прокомментировал удаление в матче с «Нью-Йорком» (133:123), которое стало первым в его карьере.

«За что меня удалили? Честно говоря, я не уверен. Но мне бы хотелось, чтобы мои деньги того стоили. Я всегда думал, что мое первое удаление в карьере будет за что-то более серьезное и эффектное. Может быть, драка или что-то в этом роде, куча мала, народ валится на паркет, а не какой-то излишне эмоциональный судья, у которого был плохой день.

Больше всего меня расстраивает то, что мои чертовы потраченные деньги (штраф от НБА – Sports.ru) должны были действительно стоить того», – сказал Браун после игры.

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Больше всего меня расстраивает то, что мои чертовы потраченные деньги должны были действительно стоить того»

Реакция менеджмента Бостона и его владельца на игру Брауна после заключения рекордного контракта.
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