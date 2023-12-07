Адриатическая лига. «Цибона» примет «Сплит»

В четверг, 7 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги черногорский во встрече хорватских команд «Цибона» примет «Сплит».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Цибона – Сплит Дата проведения 7 декабря, 20.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović» Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 8-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-2, Цедевита-Олимпия Словения – 8-3, Будучность Черногория – 7-3, Партизан Сербия – 7-3, Мега Сербия – 5-5, Студентски центар Черногория – 6-4, Задар Хорватия – 5-5, Борац Чачак Сербия – 4-6, Цибона Хорватия – 3-7, ФМП Сербия – 3-7, Сплит Хорватия – 3-7, КРКА Словения – 2-8, Морнар Бар Черногория – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.