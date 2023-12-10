Чемпионат Турции. «Дарушафака» сыграет с «Манисой», «Бурсаспор» – с «Меркезефенди»

Теги результаты чемпионат Турции Тюрк Телеком Дарушафака Бурсаспор Петким Спор Меркезефенди Маниса Баскетбол

В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Дарушафака» сыграет с «Манисой», «Бурсаспор» – с «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Дарушафака – Маниса
Дата проведения
10 декабря, 13.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
Онлайн матча

Тюрк Телеком – Петким Спор
Дата проведения
10 декабря, 15.30, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Бурсаспор – Меркезефенди
Дата проведения
10 декабря, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 9-1, Фенербахче – 8-2, Бешикташ – 8-3, Каршияка – 8-3, Дарушафака – 6-4, Бурсаспор – 6-4, Петким Спор – 5-5, Тюрк Телеком – 5-5, Маниса – 5-5, Тофаш – 5-6, Галатасарай – 4-6, Бахчешехир – 4-7, Бююкчекмедже – 4-7, Бодрумспор – 2-8, Самсунспор – 2-9, Меркезефенди – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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