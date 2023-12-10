Чемпионат Турции. «Дарушафака» сыграет с «Манисой», «Бурсаспор» – с «Меркезефенди»
В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.
«Дарушафака» сыграет с «Манисой», «Бурсаспор» – с «Меркезефенди».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 декабря, 13.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
- Дата проведения
- 10 декабря, 15.30, «Ankara Arena»
- Дата проведения
- 10 декабря, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Положение команд: Анадолу Эфес – 9-1, Фенербахче – 8-2, Бешикташ – 8-3, Каршияка – 8-3, Дарушафака – 6-4, Бурсаспор – 6-4, Петким Спор – 5-5, Тюрк Телеком – 5-5, Маниса – 5-5, Тофаш – 5-6, Галатасарай – 4-6, Бахчешехир – 4-7, Бююкчекмедже – 4-7, Бодрумспор – 2-8, Самсунспор – 2-9, Меркезефенди – 2-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.