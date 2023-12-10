Чемпионат Турции. «Дарушафака» сыграет с «Манисой», «Бурсаспор» – с «Меркезефенди»

В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

« » сыграет с «Манисой», « » – с «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Дарушафака – Маниса Дата проведения 10 декабря, 13.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.» Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 9-1, Фенербахче – 8-2, – 8-3, – 8-3, Дарушафака – 6-4, Бурсаспор – 6-4, – 5-5, – 5-5, Маниса – 5-5, – 5-6, Галатасарай – 4-6, – 4-7, Бююкчекмедже – 4-7, Бодрумспор – 2-8, Самсунспор – 2-9, Меркезефенди – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.