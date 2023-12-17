Серия поражений «Детройта» достигла 23 матчей

Теги Кливленд Детройт Филадельфия НБА Монти Уильямс Баскетбол

«Детройт» в субботу потерпел разгромное гостевое поражение от «Милуоки» – 114:146.

Антирекордная серия поражений «Пистонс» достигла 23 матчей.

«Детройт» присоединился к «Ванкувер Гриззлис»-1995/96, «Денверу»-1997/98 и «Шарлотт Бобкэтс»-2011/12, проиграв 23 раза подряд в течение одного сезона.

Антирекорд НБА в одном сезоне – 26 поражений подряд в исполнении «Филадельфии» (2013/14) и «Кливленда» (2010/11).

Антирекорд НБА – 28 поражений кряду в исполнении «Филадельфии». Эта серия началась под занавес сезона-2014/15 и продолжилась в сезоне-2015/16.

«Не можем позволить себе начинать матчи, не проявляя характера и жесткости, которые мы время от времени демонстрируем», – отметил главный тренер Монти Уильямс.

3 комментария
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Монти 7 миллионов все никак не может разозлить команду.
Скорее он так менеджмент и весь город разозлит.
Хотя неустойка тоже норм варик
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Суперсерия продолжается
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