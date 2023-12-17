Серия поражений «Детройта» достигла 23 матчей

« » в субботу потерпел разгромное гостевое поражение от «Милуоки» – 114:146.

Антирекордная серия поражений «Пистонс» достигла 23 матчей.

«Детройт» присоединился к «Ванкувер Гриззлис»-1995/96, «Денверу»-1997/98 и «Шарлотт Бобкэтс»-2011/12, проиграв 23 раза подряд в течение одного сезона.

Антирекорд НБА в одном сезоне – 26 поражений подряд в исполнении «Филадельфии» (2013/14) и « » (2010/11).

Антирекорд НБА – 28 поражений кряду в исполнении «Филадельфии». Эта серия началась под занавес сезона-2014/15 и продолжилась в сезоне-2015/16.

«Не можем позволить себе начинать матчи, не проявляя характера и жесткости, которые мы время от времени демонстрируем», – отметил главный тренер .