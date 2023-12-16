Источник в НБА о «Кливленде»: «Не понимаю, что у них происходит, но точно ничего хорошего»

Теги Кливленд НБА Джей Би Бикерстафф Баскетбол

Источник в НБА поделился своим мнением о нынешнем положении «Кливленда».

«Кавальерс» удачно выступили в минувшей регулярке, но в первом раунде уступили «Нью-Йорку». Сезон-23/24 команда Джей Би Бикерстаффа начала с результатом 13-12.

«Не понимаю, что там у них, черт возьми, происходит, но точно ничего хорошего.

У «Кэвз» действительно талантливая команда, отличный подбор игроков, но уже с самого начала серии можно было видеть, что у парней не было доверия друг к другу. У них не было задора. Даже на глазах у родной публики. Ничего», – поделился мнением источник.

На этой неделе команда потеряла Эвана Мобли и Дариуса Гарлэнда из-за травм.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Настало время поменять всю молодежь на Леброна? Давно он восток не тряс, отвыкли лебронты всякие.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий