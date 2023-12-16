Источник в НБА о «Кливленде»: «Не понимаю, что у них происходит, но точно ничего хорошего»

Источник в поделился своим мнением о нынешнем положении « ».

«Кавальерс» удачно выступили в минувшей регулярке, но в первом раунде уступили «Нью-Йорку». Сезон-23/24 команда начала с результатом 13-12.

«Не понимаю, что там у них, черт возьми, происходит, но точно ничего хорошего.

У «Кэвз» действительно талантливая команда, отличный подбор игроков, но уже с самого начала серии можно было видеть, что у парней не было доверия друг к другу. У них не было задора. Даже на глазах у родной публики. Ничего», – поделился мнением источник.

На этой неделе команда потеряла Эвана Мобли и Дариуса Гарлэнда из-за травм.