Джей Би Бикерстафф о домашнем паркете: «Моим парням комфортно здесь играть. У нас не было никаких проблем»
Главный тренер «Кливленда» Джей Би Бикерстафф отреагировал на слова Эрика Споэльстры, который выразил недовольство тем, как построена домашняя площадка «Кавс».
«Моим парням комфортно здесь играть. У нас не было никаких инцидентов из-за того, как устроен наш паркет. Понимаю, что соперники, которые к нему не привыкли, могут воспринимать это как отвлекающий фактор, но у нас не было никаких проблем с этим», – заявил в ответ Бикерстафф.
В среду атакующий защитник Дрю Смит получил травму колена, приземлившись на паркет, который провалился у него под ногой.
Внезапная дырка в полу под ногой любого человека - это приличный риск травмы.