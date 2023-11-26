Джей Би Бикерстафф о домашнем паркете: «Моим парням комфортно здесь играть. У нас не было никаких проблем»

Главный тренер « » отреагировал на слова Эрика Споэльстры, который выразил недовольство тем, как построена домашняя площадка «Кавс».

«Моим парням комфортно здесь играть. У нас не было никаких инцидентов из-за того, как устроен наш паркет. Понимаю, что соперники, которые к нему не привыкли, могут воспринимать это как отвлекающий фактор, но у нас не было никаких проблем с этим», – заявил в ответ Бикерстафф.

В среду атакующий защитник Дрю Смит получил травму колена, приземлившись на паркет, который провалился у него под ногой.