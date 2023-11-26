Джей Би Бикерстафф о домашнем паркете: «Моим парням комфортно здесь играть. У нас не было никаких проблем»

Теги Кливленд НБА Джей Би Бикерстафф Баскетбол

Главный тренер «Кливленда» Джей Би Бикерстафф отреагировал на слова Эрика Споэльстры, который выразил недовольство тем, как построена домашняя площадка «Кавс».

«Моим парням комфортно здесь играть. У нас не было никаких инцидентов из-за того, как устроен наш паркет. Понимаю, что соперники, которые к нему не привыкли, могут воспринимать это как отвлекающий фактор, но у нас не было никаких проблем с этим», – заявил в ответ Бикерстафф.

В среду атакующий защитник Дрю Смит получил травму колена, приземлившись на паркет, который провалился у него под ногой.

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3 комментария

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Алексей Иванов
Дурачек что ли? Причем тут играть на паркете и резкий обрыв паркета, где любое движение ноги по паркету и ты на полгода вылетаешь? В смысле не привыкли? Он совсем что ли поехавший, что он несет? Пусть пересмотрит повтор травмы игрока Майами и ответит, как к такому привыкнуть.
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Поникший Руй
В теории, так же мог вылететь Митчелл (до конца сезона с крестами) тоже бы паркет хвалил?
+5
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Santy-44
Я надеюсь, что Джей Би просто не понимает о чём его спросили.

Внезапная дырка в полу под ногой любого человека - это приличный риск травмы.
+4
0
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