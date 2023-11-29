Лука Дончич прокричал «Черта с два!» после промаха Диллона Брукса из-под кольца

Теги Даллас Хьюстон НБА Баскетбол - видео Лука Дончич Диллон Брукс Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич прокричал «Черта с два!» в лицо форварду «Хьюстона» Диллону Бруксу после промаха того из-под кольца.

Дончич в том эпизоде защищался против Брукса, но не оказал ему сильного сопротивления. Игрок «Рокетс» все же промахнулся. 

Дончич во вторник набрал 41 очко, 9 подборов и 9 передач, в активе Брукса, который известен в НБА провокационным поведением, 16 очков.

«Мэверикс» победили 121:115.

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12 комментариев
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Ilya Tsurikov
“Cherta s dva!” - L. Doncic
+59
-1
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Денис Храпунов
"Тысяча чертей" "Каналья"
+25
0
+25
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minotavr0706
Лука сегодня отработал на все деньги
+8
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Ed Monix
Дончич через Брукса больше 40 очков накидал. Для Брукса это означает, что он должен уважать накидавшего, а если 39 очков, то нифига. Не считается, можно не уважать.
+10
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рыбачокНН
Все мы помним, как Вадим Евсеев прокричал "Чёрта с два"
+5
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Skeleton64
Ответ Денис Храпунов
"Тысяча чертей" "Каналья"
"Сто тринадцать демонов"
+4
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Мария Ковалёва
Ответ minotavr0706
Лука сегодня отработал на все деньги
а Ирвинг, который вовремя решил включиться и поиграть?
+2
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minotavr0706
Ответ Мария Ковалёва
а Ирвинг, который вовремя решил включиться и поиграть?
Да, Кайри тоже помог
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mr_simpson
Ответ Мария Ковалёва
а Ирвинг, который вовремя решил включиться и поиграть?
Ирвинг в этом сезоне отлично играет, вторая скрипка , а там где первая отдыхает, берет на себя
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Tim Timson
а если бы забил добавил чьерт побьери)
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Savardus
Ответ Ilya Tsurikov
“Cherta s dva!” - L. Doncic
Чьорт Побьери!
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Malay Saratov
Ответ Денис Храпунов
"Тысяча чертей" "Каналья"
15 мертвецов на сундук мертвеца
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