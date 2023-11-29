Звездный разыгрывающий « » прокричал «Черта с два!» в лицо форварду « » после промаха того из-под кольца.

Дончич в том эпизоде защищался против Брукса, но не оказал ему сильного сопротивления. Игрок «Рокетс» все же промахнулся.

Дончич во вторник набрал 41 очко, 9 подборов и 9 передач, в активе Брукса, который известен в провокационным поведением, 16 очков.

«Мэверикс» победили 121:115.