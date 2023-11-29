Лука Дончич прокричал «Черта с два!» после промаха Диллона Брукса из-под кольца
Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич прокричал «Черта с два!» в лицо форварду «Хьюстона» Диллону Бруксу после промаха того из-под кольца.
Дончич в том эпизоде защищался против Брукса, но не оказал ему сильного сопротивления. Игрок «Рокетс» все же промахнулся.
Дончич во вторник набрал 41 очко, 9 подборов и 9 передач, в активе Брукса, который известен в НБА провокационным поведением, 16 очков.
«Мэверикс» победили 121:115.