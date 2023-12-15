Чемпионат Турции. «Петким Спор» против «Дарушафаки»
В пятницу, 15 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Петким Спор» примет «Дарушафаку».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 декабря, 18.00, «Enka Sport Hall»
Положение команд: Анадолу Эфес – 10-1, Фенербахче – 8-3, Бешикташ – 8-3, Каршияка – 8-3, Дарушафака – 6-5, Бурсаспор – 6-5, Тюрк Телеком – 6-5, Маниса – 6-5, Тофаш – 5-6, Петким Спор – 5-6, Галатасарай – 4-7, Бахчешехир – 4-7, Бююкчекмедже – 4-7, Бодрумспор – 3-8, Меркезефенди – 3-8, Самсунспор – 2-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.