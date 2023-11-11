Бигмен « » заработал удаление в третьей четверти матча внутрисезонного турнира с «Ютой» (121:127).

Джексон был недоволен решением судей, которые не зафиксировали нарушение у баскетболистов «Джаз». Его удалили за гневную реакцию, выписав два технических.

«Мистер замок» прошлого сезона успел набрать 14 очков, 4 подбора и 2 передачи за 23 минуты.

«Гризлис» пока имеют худший показатель в лиге 1-8, во внутрисезонном турнире команда стартовала с двух поражений.