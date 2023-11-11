Джарен Джексон был недоволен судейским решением. Его удалили за гневную реакцию

Теги Мемфис НБА Баскетбол - видео Юта судьи Джарен Джексон-младший Баскетбол

Бигмен «Мемфиса» Джарен Джексон заработал удаление в третьей четверти матча внутрисезонного турнира с «Ютой» (121:127).

Джексон был недоволен решением судей, которые не зафиксировали нарушение у баскетболистов «Джаз». Его удалили за гневную реакцию, выписав два технических.

«Мистер замок» прошлого сезона НБА успел набрать 14 очков, 4 подбора и 2 передачи за 23 минуты.

«Гризлис» пока имеют худший показатель в лиге 1-8, во внутрисезонном турнире команда стартовала с двух поражений.

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3 комментария

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Skeleton64
Не одобряю технари за висение на кольце или грозные взгляды, но здесь арбитр поступил совершенно правильно. нужно отделять соревновательный дух и маскулинность от истерик. Джарену Джексону должно быть стыдно за такое жалкое поведение.
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Archer_Great
Ответ Макгрэди номер 1
Женская НБА непопулярна, поэтому стараются сделать мужской спорт более женственным. Какой зритель, такие и правила, а вдруг кто-то чрезмерно чувствительный из первого ряда будет вынужден увеличить дозу антидепрессантов после испуга от размахиваний руками. Слышал, что почёсывания во время игры собираются трактовать как расистский жест и наказывать двухматчевой дисквалификацией.
О, подвезли теории заговора свежие))
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