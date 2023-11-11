Джарен Джексон был недоволен судейским решением. Его удалили за гневную реакцию
Бигмен «Мемфиса» Джарен Джексон заработал удаление в третьей четверти матча внутрисезонного турнира с «Ютой» (121:127).
Джексон был недоволен решением судей, которые не зафиксировали нарушение у баскетболистов «Джаз». Его удалили за гневную реакцию, выписав два технических.
«Мистер замок» прошлого сезона НБА успел набрать 14 очков, 4 подбора и 2 передачи за 23 минуты.
«Гризлис» пока имеют худший показатель в лиге 1-8, во внутрисезонном турнире команда стартовала с двух поражений.
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