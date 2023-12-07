Джоэл Эмбиид набрал 50 очков и 13 подборов в победной игре с «Вашингтоном»

«Филадельфия» на выезде справилась с « » – 131:126.

Центровой «Сиксерс» обновил личный рекорд результативности в сезоне: 50 очков, а также 13 подборов, 7 результативных передач, перехват и блок-шот (6 потерь).

Действующий MVP за 38 минут на паркете реализовал 19 из 29 бросков с игры и 11 из 13 с линии.

Это четвертая игра в карьере камерунца с 50 и более очками, 10 подборами и 5 передачами. По таким матчам он сравнялся с членом Зала славы Уилтом Чемберленом.

« » (13-7) идет 4-й на Востоке, «Вашингтон» (3-17) – 14-й.