Джоэл Эмбиид набрал 50 очков и 13 подборов в победной игре с «Вашингтоном»

Теги Филадельфия НБА Вашингтон Баскетбол - видео Джоэл Эмбиид Баскетбол

«Филадельфия» на выезде справилась с «Вашингтоном» – 131:126.

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид обновил личный рекорд результативности в сезоне: 50 очков, а также 13 подборов, 7 результативных передач, перехват и блок-шот (6 потерь).

Действующий MVP за 38 минут на паркете реализовал 19 из 29 бросков с игры и 11 из 13 с линии.

Это четвертая игра в карьере камерунца с 50 и более очками, 10 подборами и 5 передачами. По таким матчам он сравнялся с членом Зала славы Уилтом Чемберленом.

«Филадельфия» (13-7) идет 4-й на Востоке, «Вашингтон» (3-17) – 14-й.

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1 комментарий
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Эмбиид, наверное, думает : Эх, вот бы все игры были против Вашингтона.
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