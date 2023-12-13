Девин Букер: «У нас слишком хорошая команда, чтобы постоянно упускать преимущество»

Теги Голден Стэйт Финикс НБА Девин Букер Баскетбол

Защитник «Финикса» Девин Букер отреагировал на провал в концовке матча с «Голден Стэйт», когда его команда чуть не упустила крупный перевес.

«У нас слишком хорошая команда, у нас слишком много талантливых ребят в раздевалке, чтобы постоянно упускать преимущество. Уже в третий или четвертый раз», – отметил Букер.

«Санз» под занавес встречи вели 113:104, но за 15 секунд до сирены «Уорриорз» сократили отставание до 1 очка. Клуб из Аризоны все же победил – 119:116.

«Нам пора перестать с этим. Все, это уже приелось. И все же мы рады победе, важный успех», – заявил главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нам всем уже пора перестать с этим)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий