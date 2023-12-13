Девин Букер: «У нас слишком хорошая команда, чтобы постоянно упускать преимущество»

Защитник « » отреагировал на провал в концовке матча с « », когда его команда чуть не упустила крупный перевес.

«У нас слишком хорошая команда, у нас слишком много талантливых ребят в раздевалке, чтобы постоянно упускать преимущество. Уже в третий или четвертый раз», – отметил Букер.

«Санз» под занавес встречи вели 113:104, но за 15 секунд до сирены «Уорриорз» сократили отставание до 1 очка. Клуб из Аризоны все же победил – 119:116.

«Нам пора перестать с этим. Все, это уже приелось. И все же мы рады победе, важный успех», – заявил главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель.