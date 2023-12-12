Судьи устроили драку во время детского баскетбольного матча

Между арбитрами детского баскетбольного матча в Лейквуде, штат Колорадо, произошла драка.

Инцидент произошел во время игры мальчиков 4-го класса между командами Cherry Creek и Legend Blue. Трое из четырех судей в какой-то момент встречи затеяли драку.

На видеозаписи, опубликованной в соцсети X, видно, как более молодой арбитр пытается ударить старшего коллегу, в то время как его атакует третий судья. Четвертый арбитр пытается разнять коллег.

Трое судей, участвовавшие в драке, были отстранены от работы в лиге, сообщает TMZ Sports. Местной полиции известно об инциденте, но никто не был арестован.