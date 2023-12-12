Судьи устроили драку во время детского баскетбольного матча

Теги происшествия Баскетбол - видео Баскетбол

Между арбитрами детского баскетбольного матча в Лейквуде, штат Колорадо, произошла драка.

Инцидент произошел во время игры мальчиков 4-го класса между командами Cherry Creek и Legend Blue. Трое из четырех судей в какой-то момент встречи затеяли драку.

На видеозаписи, опубликованной в соцсети X, видно, как более молодой арбитр пытается ударить старшего коллегу, в то время как его атакует третий судья. Четвертый арбитр пытается разнять коллег.

Трое судей, участвовавшие в драке, были отстранены от работы в лиге, сообщает TMZ Sports. Местной полиции известно об инциденте, но никто не был арестован.

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6 комментариев
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Вот что делает с человеком судейство баскетбола 4 класса
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Просто мелкий был фанат Загитовой, и старший возьми и ляпни что Медведева-топ
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Ставка на цвет сыграла, ну тут легко было.
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Чертова сеть Х
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А где драка-то. Всё начинается с партера, что было до этого, непонятно. И чего этот кудрявый в весе мухи лезет к тем двум парням. На него подунь, и улетит.
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ну хоть детвору порадовали, память на всю жизнь
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