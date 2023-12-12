Атакующий защитник « » по итогам матча с « » (129:133 ОТ) присоединился к «клубу ».

Досунму вышел в стартовой пятерке и за 26 минут на площадке не отметился в статистическом протоколе: 0 очков, 0 подборов, 0 передач, 0 перехватов и 0 блок-шотов.

У Айо 0 из 6 с игры, 0 потерь и 1 фол при показателе плюс/минус «+2».

Известный форвард Тони Снелл демонстрировал подобную статистическую линейку три раза за карьеру.