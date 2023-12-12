Айо Досунму присоединился к «клубу Тони Снелла». Выдал 0+0+0+0+0 за 26 минут в матче с «Милуоки»

Теги происшествия Чикаго Милуоки НБА Тони Снелл Айо Досунму Баскетбол

Атакующий защитник «Чикаго» Айо Досунму по итогам матча с «Милуоки» (129:133 ОТ) присоединился к «клубу Тони Снелла».

Досунму вышел в стартовой пятерке и за 26 минут на площадке не отметился в статистическом протоколе: 0 очков, 0 подборов, 0 передач, 0 перехватов и 0 блок-шотов.

У Айо 0 из 6 с игры, 0 потерь и 1 фол при показателе плюс/минус «+2».

Известный форвард Тони Снелл демонстрировал подобную статистическую линейку три раза за карьеру. 

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6 комментариев
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Билли Донован, прославляющий мой ник, настоящий кузнец по ковке талантов и легенд
+3
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Гений
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Не слишком атакующий защитник
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У Снелла 3 раза за карьеру это было, так что здесь еще работать и работать
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Ответ Донован хозяин НБА
Билли Донован, прославляющий мой ник, настоящий кузнец по ковке талантов и легенд
😁
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