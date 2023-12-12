Айо Досунму присоединился к «клубу Тони Снелла». Выдал 0+0+0+0+0 за 26 минут в матче с «Милуоки»
Атакующий защитник «Чикаго» Айо Досунму по итогам матча с «Милуоки» (129:133 ОТ) присоединился к «клубу Тони Снелла».
Досунму вышел в стартовой пятерке и за 26 минут на площадке не отметился в статистическом протоколе: 0 очков, 0 подборов, 0 передач, 0 перехватов и 0 блок-шотов.
У Айо 0 из 6 с игры, 0 потерь и 1 фол при показателе плюс/минус «+2».
Известный форвард Тони Снелл демонстрировал подобную статистическую линейку три раза за карьеру.