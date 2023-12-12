«Детройт», «Сан-Антонио» и «Вашингтон» имеют результат 1-51 на троих в последних 52 встречах
«Детройт», «Сан-Антонио» и «Вашингтон» прочно обосновались в нижней части турнирной таблицы НБА.
Три эти команды имеют результат 1-51 на троих в последних 52 встречах.
У «Пистонс» серия из 20 поражений, у «Сперс» – из 17. «Уизардс» в последних 15 встречах потерпели 14 поражений.
«Детройт» идет на последнем месте в НБА с результатом 2-21. Процент побед составляет 8,7, это заявка на худший показатель в истории лиги. В сезоне-11/12 «Шарлотт Бобкэтс» выдали результат 7-59 и 10,6% побед в укороченном из-за локаута чемпионате.