«Детройт», «Сан-Антонио» и «Вашингтон» имеют результат 1-51 на троих в последних 52 встречах

«Детройт», « » и « » прочно обосновались в нижней части турнирной таблицы .

Три эти команды имеют результат 1-51 на троих в последних 52 встречах.

У «Пистонс» серия из 20 поражений, у «Сперс» – из 17. «Уизардс» в последних 15 встречах потерпели 14 поражений.

« » идет на последнем месте в НБА с результатом 2-21. Процент побед составляет 8,7, это заявка на худший показатель в истории лиги. В сезоне-11/12 «Шарлотт Бобкэтс» выдали результат 7-59 и 10,6% побед в укороченном из-за локаута чемпионате.