Серия поражений «Детройта» достигла отметки «20»

« » в понедельник потерпел поражение от «Индианы» со счетом 123:131.

Антирекордная серия поражений «Пистонс» в одном сезоне достигла отметки «20».

Худшая серия в истории клуба из Детройта составляет 21 матч, она растянулась на два сезона (79/80 и 80/81).

У «Детройта» одна из худших серий в за последние годы. Команда повторила результат « » в сезоне-20/21.

Антирекорд НБА – 26 поражений кряду в исполнении «Филадельфии» (13/14).