Серия поражений «Детройта» достигла отметки «20»
«Детройт» в понедельник потерпел поражение от «Индианы» со счетом 123:131.
Антирекордная серия поражений «Пистонс» в одном сезоне достигла отметки «20».
Худшая серия в истории клуба из Детройта составляет 21 матч, она растянулась на два сезона (79/80 и 80/81).
У «Детройта» одна из худших серий в НБА за последние годы. Команда повторила результат «Хьюстона» в сезоне-20/21.
Антирекорд НБА – 26 поражений кряду в исполнении «Филадельфии» (13/14).
Я его приободрил там же в директ: серия крутится, лавешки мутятся.