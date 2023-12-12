Серия поражений «Детройта» достигла отметки «20»

Теги Детройт Хьюстон Индиана НБА Баскетбол

«Детройт» в понедельник потерпел поражение от «Индианы» со счетом 123:131.

Антирекордная серия поражений «Пистонс» в одном сезоне достигла отметки «20». 

Худшая серия в истории клуба из Детройта составляет 21 матч, она растянулась на два сезона (79/80 и 80/81).

У «Детройта» одна из худших серий в НБА за последние годы. Команда повторила результат «Хьюстона» в сезоне-20/21.

Антирекорд НБА – 26 поражений кряду в исполнении «Филадельфии» (13/14).

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4 комментария
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я написал монти уильямсу гадостей в личные сообщения на русском языке. надеюсь он прочитает и весь день будет грустить ходить
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Когда там игра с ГС? Они-то всегда найдут креативный способ влететь. Даже Детройту.
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Просто сделайте 27, что бы Кливленд с 26 не делил первое место с Филой, пожалуйста
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
я написал монти уильямсу гадостей в личные сообщения на русском языке. надеюсь он прочитает и весь день будет грустить ходить
А что ему грустить с таким контрактом? Пацаны не грустят и не извиняются.
Я его приободрил там же в директ: серия крутится, лавешки мутятся.
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