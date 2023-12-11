Семен Антонов пожелал Сергею Карасеву скорейшего выздоровления

Теги травмы ЦСКА Зенит Семен Антонов Единая лига ВТБ Сергей Карасев Баскетбол

Капитан ЦСКА Семен Антонов пожелал форварду «Зенита» Сергею Карасеву скорейшего выздоровления.

Во время матча Единой лиги ВТБ против армейцев в воскресенье Карасев получил повреждение спины.

«Не важно, кто победил, как мы сыграли. Спорт высших достижений, конечно, подразумевает травмы, но желаем Карасеву скорейшего выздоровления. Надеюсь, там ничего серьезного», – заявил Антонов.

По словам генерального директора «Зенита» Александра Церковного, Карасев «избежал серьезных повреждений, но травма непростая».

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