Семен Антонов пожелал Сергею Карасеву скорейшего выздоровления

Капитан ЦСКА Семен Антонов пожелал форварду «Зенита» Сергею Карасеву скорейшего выздоровления.

Во время матча лиги ВТБ против армейцев в воскресенье Карасев получил повреждение спины.

«Не важно, кто победил, как мы сыграли. Спорт высших достижений, конечно, подразумевает травмы, но желаем Карасеву скорейшего выздоровления. Надеюсь, там ничего серьезного», – заявил Антонов.

По словам генерального директора « » Александра Церковного, Карасев «избежал серьезных повреждений, но травма непростая».