Семен Антонов пожелал Сергею Карасеву скорейшего выздоровления
Капитан ЦСКА Семен Антонов пожелал форварду «Зенита» Сергею Карасеву скорейшего выздоровления.
Во время матча Единой лиги ВТБ против армейцев в воскресенье Карасев получил повреждение спины.
«Не важно, кто победил, как мы сыграли. Спорт высших достижений, конечно, подразумевает травмы, но желаем Карасеву скорейшего выздоровления. Надеюсь, там ничего серьезного», – заявил Антонов.
По словам генерального директора «Зенита» Александра Церковного, Карасев «избежал серьезных повреждений, но травма непростая».