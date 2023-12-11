«Клипперс» и Пи Джей Такер обсуждают, как решить вопрос с его ролью в команде. На 38-летнего форварда претендуют несколько контендеров

« » могут расстаться с тяжелым форвардом , сообщили источники инсайдеру The Athletic Шэмсу Чарании.

По информации журналиста, «Клипперс» и Такер обсуждают, как решить вопрос с его ролью в команде. Вероятно, он продолжит карьеру в другой организации.

Чарания сообщает, что несколько претендующих на чемпионство команд «следят» за ситуацией.

38-летний Такер набирает в среднем 1,3 очка и 2,9 подбора в регулярке-2023/24. Форвард получает 11 миллионов долларов в год, а в следующем сезоне у него есть опция на 11,5 млн.