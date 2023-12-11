«Клипперс» и Пи Джей Такер обсуждают, как решить вопрос с его ролью в команде. На 38-летнего форварда претендуют несколько контендеров

Теги возможные переходы Клипперс НБА Пи Джей Такер Шэмс Чарания Баскетбол

«Клипперс» могут расстаться с тяжелым форвардом Пи Джей Такером, сообщили источники инсайдеру The Athletic Шэмсу Чарании.

По информации журналиста, «Клипперс» и Такер обсуждают, как решить вопрос с его ролью в команде. Вероятно, он продолжит карьеру в другой организации.

Чарания сообщает, что несколько претендующих на чемпионство команд «следят» за ситуацией.

38-летний Такер набирает в среднем 1,3 очка и 2,9 подбора в регулярке-2023/24. Форвард получает 11 миллионов долларов в год, а в следующем сезоне у него есть опция на 11,5 млн.

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2 комментария
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1.3 очка - и это в 38 лет!
+5
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такер уже вообще никакой
не знаю кто им там интересуется но это нулевой вариант
+3
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