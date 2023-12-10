Леброн Джеймс: «Рекорды будут побиты, но одна вещь никогда не будет – это добиться чего-то первым. Мы первые чемпионы внутрисезонного турнира»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выступил с речью после победы над «Индианой» (123:109) в финале внутрисезонного турнира.

«Рекорды будут побиты, но одна вещь никогда не будет побита – это добиться чего-то первым. Мы стали первыми чемпионами внутрисезонного турнира, и это прекрасно – сделать это с организацией с богатой историей, а еще лучше – с отличным составом», – сказал Джеймс.

38-летний Джеймс был признан самым ценным игроком турнира.

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ЛеБрон "Я у нее первый" Джеймс
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