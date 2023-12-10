ACB. «Реал» играет с «Гран-Канарией», «Барселона» в гостях встретится с «Сарагосой» и другие матчи

В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB проходят пять матчей.

«Реал» играет с «Гран-Канарией», «Барселона» в гостях встретится с «Сарагосой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Мурсия – Валенсия Дата проведения 10 декабря, 19.00, «Palacio Municipal De Deportes» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 11-1, – 10-3, Барселона – 9-3, Валенсия – 8-4, Мурсия – 8-4, Гран-Канария – 7-5, Тенерифе – 6-5, Манреса – 7-6, – 6-6, Баскония – 6-6, Ховентуд – 6-6, Обрадойро – 4-7, Бильбао – 5-8, Андорра – 4-8, Сарагоса – 4-8, Гранада – 4-9, Бреоган – 4-9, Паленсия – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.