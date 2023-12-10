ACB. «Реал» играет с «Гран-Канарией», «Барселона» в гостях встретится с «Сарагосой» и другие матчи
В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB проходят пять матчей.
«Реал» играет с «Гран-Канарией», «Барселона» в гостях встретится с «Сарагосой».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 декабря, 14.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
- Дата проведения
- 10 декабря, 14.30, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 10 декабря, 19.00, «Palacio Municipal De Deportes»
- Дата проведения
- 10 декабря, 19.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 10 декабря, 20.30
Положение команд: Реал – 11-1, Уникаха – 10-3, Барселона – 9-3, Валенсия – 8-4, Мурсия – 8-4, Гран-Канария – 7-5, Тенерифе – 6-5, Манреса – 7-6, Жирона – 6-6, Баскония – 6-6, Ховентуд – 6-6, Обрадойро – 4-7, Бильбао – 5-8, Андорра – 4-8, Сарагоса – 4-8, Гранада – 4-9, Бреоган – 4-9, Паленсия – 1-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.