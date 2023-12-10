Табо Сефолоша проиграл на выборах президента Федерации баскетбола Швейцарии

Бывший игрок НБА Табо Сефолоша уступил на выборах президента Федерации баскетбола Швейцарии.

В прошлом году Сефолоша возобновил карьеру в швейцарском клубе «Веве Ривьера». Будучи действующим игроком, он намеревался стать преемником ушедшего в отставку президента швейцарской федерации Джанкарло Серджи. Однако делегаты от региональных ассоциаций (40) и элитных клубов (20) избрали Андреа Сивьеро.

Сефолоша получил 18 голосов, Сивьеро – 36. Два других кандидата – по одному голосу.

«Поздравляю его. Безусловно, есть элемент разочарования, я приложил много усилий для участия в выборах. Хотел заниматься баскетболом и молодежью в Швейцарии, но все закончилось, очень жаль. Могу предложить больше, чем простой мой имидж», – прокомментировал Сефолоша.

Андреа Сивьеро играл за несколько клубов швейцарской лиги, а также за сборную Швейцарии.