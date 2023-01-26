Табо Сефолоша возобновит карьеру в швейцарском клубе
Легкий форвард Табо Сефолоша возобновит карьеру в швейцарском клубе «Веве Ривьера».
38-летний Сефолоша присоединится к клубу, чтобы сыграть в «Финале четырех» Кубка швейцарской лиги в эти выходные. Официальное объявление должно состояться в четверг.
«Веве Ривьера» занимает 2-е место в турнирной таблице швейцарской лиги.
Последний матч в НБА Сефолоша провел почти три года назад, 8 марта 2020-го. После этого он не выходил на площадку в официальных матчах.
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