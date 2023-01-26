Табо Сефолоша возобновит карьеру в швейцарском клубе

Легкий форвард возобновит карьеру в швейцарском клубе «Веве Ривьера».

38-летний Сефолоша присоединится к клубу, чтобы сыграть в «Финале четырех» Кубка швейцарской лиги в эти выходные. Официальное объявление должно состояться в четверг.

«Веве Ривьера» занимает 2-е место в турнирной таблице швейцарской лиги.

Последний матч в НБА Сефолоша провел почти три года назад, 8 марта 2020-го. После этого он не выходил на площадку в официальных матчах.

Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн