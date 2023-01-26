Табо Сефолоша возобновит карьеру в швейцарском клубе

Теги переходы Табо Сефолоша НБА чемпионат Швейцарии Баскетбол

Легкий форвард Табо Сефолоша возобновит карьеру в швейцарском клубе «Веве Ривьера».

38-летний Сефолоша присоединится к клубу, чтобы сыграть в «Финале четырех» Кубка швейцарской лиги в эти выходные. Официальное объявление должно состояться в четверг.

«Веве Ривьера» занимает 2-е место в турнирной таблице швейцарской лиги.

Последний матч в НБА Сефолоша провел почти три года назад, 8 марта 2020-го. После этого он не выходил на площадку в официальных матчах.

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3 комментария

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Nikita Dorodenko
Легенда. Из-за него держал Хардена на банке в nba 2k13
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Sonder
обманул юту на десять мультов, стал легендой хьюстона и ушел в закат
легенда
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Свежий
Интересно, он все также в 90ых эирмаксах играет? Очень необычный выбор у него был для игр, конечно.
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