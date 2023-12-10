Адам Сильвер назвал возможные изменения: «Если болельщики посчитают, что борьба за разницу очков свидетельствует о неуважении со спортивной точки зрения, мы пересмотрим формат»

Теги НБА Адам Сильвер Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер подвел итоги внутрисезонного турнира и отметил, что изменения неизбежны.

«Хочу поблагодарить всех игроков лиги, тренеров и, конечно, команды за то, что они приняли эту новую концепцию. Я знаю, что не все прошло гладко. Несомненно, есть моменты, где мы многому научились. В целом, мы в восторге от интереса к турниру.

Мне нравится площадка, которую мы используем для полуфиналов и финальной игры, но я думаю, что можно было бы проявить больше креативности и связать паркет именно с выступающими командами.

Вопрос разницы очков на групповом этапе – это концепция, которая хорошо известна в международном баскетболе, ФИБА и олимпийских соревнованиях. Не уверен, что от нее стоит отказаться, но если в итоге возникнет ощущение, особенно у наших американских болельщиков, что это свидетельствует о неуважении со спортивной точки зрения, тогда нам придется пересмотреть этот вопрос. Может быть, есть какие-то способы изменить его, чтобы разница очков имела значение только до определенного момента.

Составление расписания – еще одна область для возможных улучшений. Этому не уделяется так много внимания, но имеет большое значение для команд. Расписание вылетевших в групповом этапе коллективов устанавливается в последний момент. Мы должны уважать организации и их владельцев сезонных абонементов.

В следующем году, несомненно, произойдут некоторые изменения», – сказал Сильвер.

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4 комментария
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Заметьте, как он выделил, что если у болельщиков возник недовольство. Не важно, что возмущаются некоторые тренеры и игроки, в конечном счёте всё это оплачивает условный Джон, который пришёл отдохнуть на арену или купил подписку
+12
0
+12
Ответ boller_73
Заметьте, как он выделил, что если у болельщиков возник недовольство. Не важно, что возмущаются некоторые тренеры и игроки, в конечном счёте всё это оплачивает условный Джон, который пришёл отдохнуть на арену или купил подписку
Это правильно
+6
0
+6
я против
0
0
0
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