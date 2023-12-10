Леброн Джеймс: «НБА станет еще одним прекрасным дополнением к Вегасу»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вновь заявил, что намерен стать владельцем команды НБА в Лас-Вегасе после окончания карьеры.
«Мое желание стать владельцем организации в Вегасе по окончании игровой карьеры не изменилось. Прекрасные болельщики, все уже давно работает.
Женская НБА, НФЛ, НХЛ, бейсбольная команда скоро появится. «Формула-1» была тут в прошлом месяце. НБА станет еще одним прекрасным дополнением к этому городу», – сказал Джеймс на пресс-конференции.