Леброн Джеймс: «НБА станет еще одним прекрасным дополнением к Вегасу»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вновь заявил, что намерен стать владельцем команды НБА в Лас-Вегасе после окончания карьеры.

«Мое желание стать владельцем организации в Вегасе по окончании игровой карьеры не изменилось. Прекрасные болельщики, все уже давно работает.

Женская НБА, НФЛ, НХЛ, бейсбольная команда скоро появится. «Формула-1» была тут в прошлом месяце. НБА станет еще одним прекрасным дополнением к этому городу», – сказал Джеймс на пресс-конференции.

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6 комментариев
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Броныч, а зачем ждать конца карьеры, прям со следующего сезона владей, будет тебе подарок от НБА на сорокалетие-своя команда. Только название придумай и играй в ней со своими сыновьями.
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Про Сиэтл забыли уже
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Очень странно почему до сих пор нет в Вегасе команды ,один из крупнейших мировых развлекательных центров ,количество населения позволяет и бабок дофига
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Ответ boller_73
Про Сиэтл забыли уже
Сиэтл супер Соник само собой
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Ответ A. V.
Сиэтл супер Соник само собой
Именно, без смены названия
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Ответ A. V.
Броныч, а зачем ждать конца карьеры, прям со следующего сезона владей, будет тебе подарок от НБА на сорокалетие-своя команда. Только название придумай и играй в ней со своими сыновьями.
Las Vegas Space Jam
+1
-1
0
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