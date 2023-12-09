Билл Симмонс: «На данный момент «Майами» является лидером на Востоке»

Эксперт Билл Симмонс в недавнем выпуске своего подкаста объяснил, почему считает « » лидером Восточной конференции.

«Если бы мне пришлось сделать ставку на какую-то из команд, я бы поставил на Майами». Я думаю, что это самая безопасная ставка в конференции, правда. У них есть два парня из Топ-20 лиги. Они знают, кто они. Если бы они играли в полуфинале внутрисезонного турнира против «Индианы», они не позволили бы случиться тому, что произошло с Халибертоном, не на этом этапе.

Я считаю, что на данный момент «Майами» является лидером на Востоке. В прошлом сезоне они вышли в финал. Не думаю, что они стали хуже. Думаю, что они на самом деле интереснее, чем в прошлом сезоне, во многих отношениях», – сказал Симмонс.