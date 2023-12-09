Билл Симмонс: «На данный момент «Майами» является лидером на Востоке»

Теги Майами НБА Билл Симмонс Баскетбол

Эксперт Билл Симмонс в недавнем выпуске своего подкаста объяснил, почему считает «Майами» лидером Восточной конференции.

«Если бы мне пришлось сделать ставку на какую-то из команд, я бы поставил на Майами». Я думаю, что это самая безопасная ставка в конференции, правда. У них есть два парня из Топ-20 лиги. Они знают, кто они. Если бы они играли в полуфинале внутрисезонного турнира против «Индианы», они не позволили бы случиться тому, что произошло с Халибертоном, не на этом этапе.

Я считаю, что на данный момент «Майами» является лидером на Востоке. В прошлом сезоне они вышли в финал. Не думаю, что они стали хуже. Думаю, что они на самом деле интереснее, чем в прошлом сезоне, во многих отношениях», – сказал Симмонс.

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4 комментария
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Ничего себе. Кто-то хвалит Хит раньше середины ПО...
+7
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Чел ты...
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на всякий случай посмотрел в таблицу

ну да
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