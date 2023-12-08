Стивен Эй Смит о доминировании Леброна в 38-летнем возрасте: «Обращаюсь к остальной НБА: где ваша гордость, где ваше достоинство?»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Стивен Эй Смит Баскетбол

Популярный телеведущий Стивен Эй Смит отдал должное лидеру «Лейкерс» Леброну Джеймсу, вместе с тем раскритиковав других игроков НБА за то, что 38-летний баскетболист все еще демонстрирует лучший баскетбол во всей лиге.

«Леброну в этом месяце стукнет 39, он проводит 21-й сезон в НБА, и в большинстве случаев он все еще чертов лучший игрок на площадке!

Можно я обращусь к остальной лиге и задам простые вопросы? Где ваша гордость? Где ваше достоинство?

Леброна можно назвать пенсионером, но он по-прежнему в лучшей форме, чем вы все. То, что он делает, можно сравнить с тем, как 70-летний дед бежит быстрее 25-летних оппонентов. Как так получается, что он все еще в лучшей форме, более надежен и продуктивен, чем все эти выдающиеся игроки, включая Энтони Дэвиса? Что происходит?» – считает Стивен Эй. 

В 22 матчах сезона Джеймс набирает 25,0 очка, 7,5 подбора и 6,6 передачи в среднем за игру.

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6 комментариев
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Знаете после этой игры я задумался, что к такого рода играм мы относимся как бы ну типа все ожидали
а челу 39 лет, он просто в соло выиграл матч против мотивированной и молодой команды!
Я даже не сразу это оценил... типа ну это ж Леброн... а это на самом деле космос!
Есть безусловный плюс у этого турнира пусть и единственный зато весомый - это мотивация и в 39 лет выходить с ней и показывать лучший баскетбол! (не свой а вообще лучший на планете) это прям ВАУ!
Всех поздравляю что мы это видим воочию это!

И еще вот сейчас же кто то прибежит - а что остальные?! они тоже играли кококо
поймите - они так играли когда у тебя Леброн просто идет и берет! давайте подождем когда возникнет обратная ситуация когда у леброна не будет мотивации или просто не пойдет игра - поддержит ли так его другие члены команды или скамейка своими очками?! ага
в этом и есть магия мотивации, спасибо тем кто ее создал.

А лилард между прочим - ехал становится чемпионом, со своей верностью... а тут даже на индиану настроится не может, штош
+6
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+6
Про чем тут гордость других, если Леброн просто лучший игрок лиги последних 20-25 лет. И он продолжает держать уровень.
+1
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+1
Всё просто - в отличии от всех игроков НБА у Брона есть цель и мотивация - каждый день, каждый сезон становиться лучше себя «вчерашнего»
И надо признать, что он успешно добивается этого
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При чём здесь гордость и достоинство? Леброн пашет как проклятый в тренажёрном зале и на паркете, он работает за семерых, отсюда и результат! Он уникум и легенда!!!
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Ответ Can
Знаете после этой игры я задумался, что к такого рода играм мы относимся как бы ну типа все ожидали а челу 39 лет, он просто в соло выиграл матч против мотивированной и молодой команды! Я даже не сразу это оценил... типа ну это ж Леброн... а это на самом деле космос! Есть безусловный плюс у этого турнира пусть и единственный зато весомый - это мотивация и в 39 лет выходить с ней и показывать лучший баскетбол! (не свой а вообще лучший на планете) это прям ВАУ! Всех поздравляю что мы это видим воочию это! И еще вот сейчас же кто то прибежит - а что остальные?! они тоже играли кококо поймите - они так играли когда у тебя Леброн просто идет и берет! давайте подождем когда возникнет обратная ситуация когда у леброна не будет мотивации или просто не пойдет игра - поддержит ли так его другие члены команды или скамейка своими очками?! ага в этом и есть магия мотивации, спасибо тем кто ее создал. А лилард между прочим - ехал становится чемпионом, со своей верностью... а тут даже на индиану настроится не может, штош
Вот только про Лилларда не соглашусь - он в новом коллективе, только-только находит себя и пока играет неплохо. И «даже Индиана» - эту Инди даже Тейтум с Брауном не одолели, причем неплохо играли, так что сейчас Пейсерс на ходу и играют очень здорово.
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Ответ xamer 9
Вот только про Лилларда не соглашусь - он в новом коллективе, только-только находит себя и пока играет неплохо. И «даже Индиана» - эту Инди даже Тейтум с Брауном не одолели, причем неплохо играли, так что сейчас Пейсерс на ходу и играют очень здорово.
"Даже Тейтум с Брауном" - так сказано будто там не Тейтум с Брауном, а Шак и Кобе, или Майк и Скотти
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