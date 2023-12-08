Популярный телеведущий отдал должное лидеру « » , вместе с тем раскритиковав других игроков за то, что 38-летний баскетболист все еще демонстрирует лучший баскетбол во всей лиге.

«Леброну в этом месяце стукнет 39, он проводит 21-й сезон в НБА, и в большинстве случаев он все еще чертов лучший игрок на площадке!

Можно я обращусь к остальной лиге и задам простые вопросы? Где ваша гордость? Где ваше достоинство?

Леброна можно назвать пенсионером, но он по-прежнему в лучшей форме, чем вы все. То, что он делает, можно сравнить с тем, как 70-летний дед бежит быстрее 25-летних оппонентов. Как так получается, что он все еще в лучшей форме, более надежен и продуктивен, чем все эти выдающиеся игроки, включая ? Что происходит?» – считает Стивен Эй.

В 22 матчах сезона Джеймс набирает 25,0 очка, 7,5 подбора и 6,6 передачи в среднем за игру.