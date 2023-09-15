Винс Хантер: «Я искренне верю в успех «Зенита» в новом сезоне»
Новобранец «Зенита» Винс Хантер рассказал о целях в новом сезоне, а также адаптации в команде.
– Мне нужно сосредотачиваться на каждом матче и показывать хорошую игру каждый раз. Сперва нужно проявить себя в течение сезона, а потом удачно сыграть в плей‑офф. Конечно, у нас есть цель – кубок.
– Когда «Зенит» сделал вам предложение, вы сразу согласились подписать контракт?
– Это сложный вопрос, но в то время предложение от «Зенита» было единственным.
– Уже привыкли к требованиям Паскуаля?
– Думаю, да. Я довольно быстро адаптировался. Я достаточно профессиональный игрок, чтобы привыкать к требованиям новых тренеров и системе подготовке команды. Когда попал в «Зенит», понимал, что от меня будут требовать.
– В прошлом году вы выиграли лигу с УНИКСом. Как думаете, получится повторить успех с «Зенитом»?
– Я думаю, что смогу выиграть вместе с новой командой, именно поэтому я и согласился перейти в «Зенит». Мне посчастливилось играть за такой большой клуб. Я искренне верю в наш успех.
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