Винс Хантер: «Я искренне верю в успех «Зенита» в новом сезоне»

Новобранец « » рассказал о целях в новом сезоне, а также адаптации в команде.

– Мне нужно сосредотачиваться на каждом матче и показывать хорошую игру каждый раз. Сперва нужно проявить себя в течение сезона, а потом удачно сыграть в плей‑офф. Конечно, у нас есть цель – кубок.

– Когда «Зенит» сделал вам предложение, вы сразу согласились подписать контракт?

– Это сложный вопрос, но в то время предложение от «Зенита» было единственным.

– Уже привыкли к требованиям Паскуаля?

– Думаю, да. Я довольно быстро адаптировался. Я достаточно профессиональный игрок, чтобы привыкать к требованиям новых тренеров и системе подготовке команды. Когда попал в «Зенит», понимал, что от меня будут требовать.

– В прошлом году вы выиграли лигу с . Как думаете, получится повторить успех с «Зенитом»?

– Я думаю, что смогу выиграть вместе с новой командой, именно поэтому я и согласился перейти в «Зенит». Мне посчастливилось играть за такой большой клуб. Я искренне верю в наш успех.

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