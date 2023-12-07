Джейлен Браун: «Я показываю лучший баскетбол в своей жизни»

Теги Бостон НБА Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун считает, что в этом сезоне показывает свою лучшую игру в карьере.

«Мне кажется, что на обеих сторонах площадки я показываю лучший баскетбол в своей жизни.

Большинство людей на самом деле не смотрят игру, поэтому оценивают ее по статистике», – сказал Браун.

Показатели Брауна упали по сравнению с прошлым сезоном. В этом сезоне он набирает 22,2 очка (26,6 в прошлом сезоне), 5,2 подбора (6,9) и 3,2 передачи (3,5) в среднем за матч.

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