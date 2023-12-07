«Лейкерс» не разрешили выступать в черной форме в полуфинале против «Нового Орлеана». «Озерники» в ней еще не проигрывали

Теги Лейкерс Новый Орлеан НБА игровая форма Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Во вторник «Лейкерс» в черной форме «City Edition» одержали победу над «Финиксом» со счетом 106:103 и завоевали путевку в Лас-Вегас и место в полуфинале первого внутрисезонного турнира НБА.

«Лейкерс» пока непобедимы в черной форме, и все матчи пришлись на внутрисезонный турнир: в группе против «Мемфиса» и «Юты», а также в четвертьфинале против «Санз».

Однако по информации источников ESPN, НБА не позволила «озерникам» продолжить выступление в «счастливых» майках.

«Лейкерс» будут в традиционной желтой форме, согласно расписанию на сайте команды, в котором указаны цвета, запланированные на каждую игру до конца регулярного чемпионата. «Пеликанс» выйдут в белых джерси.

НБА не разрешила «Лейкерс» надеть черную форму из-за опасений по поводу визуального контраста между майками и дизайном специализированного корта, на котором будут проходить полуфиналы на «Т-Мобайл Арене», сообщил ESPN источник, знакомый с этим вопросом.

Как пишет Дэйв Макменамин из ESPN, когда одному из игроков «Лейкерс» сообщили, что команде не разрешат надеть черную форму в четверг, он ответил: «Вот это задница».

Команды встретятся завтра, 8 декабря, в 5 утра по московскому времени.

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12 комментариев
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Вы не понимаете! Это все входит в скрипт лиги, дабы показать в будущем, через какие непростые испытания пришлось пройти Королю, чтобы завладеть первым в истории кубком внутрисезонного турнира и стать еще Королем Вегаса, не только НБА!
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Ответ Диетолог Зайона Уильямсона
Вы не понимаете! Это все входит в скрипт лиги, дабы показать в будущем, через какие непростые испытания пришлось пройти Королю, чтобы завладеть первым в истории кубком внутрисезонного турнира и стать еще Королем Вегаса, не только НБА!
А если не станет, то скажут что ему это не особо то и нужно )) Денежный приз не интересен, он итак богатый и в приоритете чемпионат )
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Пусть в в казанский Рубин позвонят, там им подскажут что делать
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Ну это точно заговор. :)
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Сильвер запретил колдунство. Нет ли тут ущемления прав кого-то?
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Shit - это не задница...
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Без маек выйдут.
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Жёлтая - коронная, чёрная - похоронная.
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