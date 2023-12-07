Леброн Джеймс о стрельбе в Лас-Вегасе: «Мы продолжаем терять невинные жизни в университетах, школах – и ничего не меняется»

Теги происшествия Леброн Джеймс Лейкерс НБА Политика Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс на пресс-конференции заявил, что после произошедшей в среду стрельбы в кампусе Невадского университета в Лас-Вегасе, в результате которой погибли по меньшей мере три человека, «бессмысленно» ничего не менять в вопросе контроля над оружием в США.

Три человека погибли и один находится в стабильном состоянии в результате стрельбы, сообщает CNN со ссылкой на полицию. Предполагаемый подозреваемый также мертв.

«Прежде всего, я выражаю соболезнования семьям, которые потеряли своих близких, родных, друзей.

Все возвращается к тому, что я уже говорил об оружии в Америке. Мы продолжаем иметь дело с одной и той же историей, каждый раз один и тот же разговор, когда что-нибудь случается. И ничего не меняется. Возможность получить оружие, чтобы совершать подобные действия снова и снова, и никаких изменений не происходит – это просто смешно. Нет никакого смысла в том, что мы продолжаем терять невинные жизни в университетах, школах, на рынках, в кинотеатрах и других местах. Это нелепо.

Тот факт, что мы ничего не изменили – а на самом деле стало проще иметь возможность владеть огнестрельным оружием. Это бред», – заявил Джеймс.

31 комментарий
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А что же Трампа не обвиняете, как раньше? Хотя стоп, сейчас же другой президент….
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+31
Ответ Непристойное предложение
право на ношение оружия в сша-святыня. на самом деле, то , что при таком количестве оружия в руках у населения- в год случается только по одному-два таких случая - это успех.
По одному-два случая? Вы смеетесь или в новости редко заглядываете? Вот по первой ссылке в гугле: "Стрельба в городе Льюистон (штат Мэн) 25 октября стала 565-м случаем массовой стрельбы в Соединенных Штатах в 2023 году."
+33
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+29
казалось бы причем тут Морант..
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+18
Ответ Непристойное предложение
право на ношение оружия в сша-святыня. на самом деле, то , что при таком количестве оружия в руках у населения- в год случается только по одному-два таких случая - это успех.
Число массшутингов в США в этом году превысило 400. Один-два случая, ага.
+14
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Ответ erdni
Жизни человеческие ничто, когда идет речь о прибыли производителей оружия. Это и есть лицо капитализма.
Жизни человеческие ничто, когда речь идет о социализме. У капитала хотя бы есть интерес в этих людей инвестировать.
+11
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+8
Ответ Непристойное предложение
право на ношение оружия в сша-святыня. на самом деле, то , что при таком количестве оружия в руках у населения- в год случается только по одному-два таких случая - это успех.
Право на реализацию продукции впк оптом и в розницу в США - святыня. Цена вопроса - 14,5 мрлд. долларов в год. Человеческие жизни, а уж тем более крокодиловы слезы леброна, никого не интересуют. 1 - 2 случая в год? Это шутка? Только в 2023 году по официальной статистике зафиксировано уже 38 случаев массовых убийств. Есть ещё более красноречивые цифры. В 2022 году от применения огнестрельного оружия в США погибло почти 50 тыс.человек.
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Ответ Непристойное предложение
право на ношение оружия в сша-святыня. на самом деле, то , что при таком количестве оружия в руках у населения- в год случается только по одному-два таких случая - это успех.
Одно-два случая на всю Америку?😂
В 2023 году в США зафиксировано 38 случаев применения огнестрельного оружия, погибло 197 человек.
И так каждый год
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Ответ Т Le
он жертва свободной продажи оружия лол
🤣🤣🤣
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+2
Популист, только языком трепать горазд
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Ответ Непристойное предложение
право на ношение оружия в сша-святыня. на самом деле, то , что при таком количестве оружия в руках у населения- в год случается только по одному-два таких случая - это успех.
Тут скорее не такие случаи показатель, а зашкаливающая статистика по убийствам от огнестрельного оружия
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Ответ Sashi
По одному-два случая? Вы смеетесь или в новости редко заглядываете? Вот по первой ссылке в гугле: "Стрельба в городе Льюистон (штат Мэн) 25 октября стала 565-м случаем массовой стрельбы в Соединенных Штатах в 2023 году."
Интересно, какова доля из этих случаев перестрелки между бандами..
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Ответ erdni
Жизни человеческие ничто, когда идет речь о прибыли производителей оружия. Это и есть лицо капитализма.
Это и есть лицо демократии. Это только в диктатурах можно конституцию переписывать как тебе хочется, не считаясь с населением. А что ты будешь делать с несколькими сотнями тысяч людей занятых в этом бизнесе и оставшихся без работы? И как ты планируешь изымать имеющиеся стволы у населения? Законопослушные сдадут, а преступники очень обрадуются что теперь можно размахивать пушкой не боясь огрести в ответ. Это не говоря уже о том что это политическое самоубийство по крайней мере для южных штатов, где на вторую поправку молятся.
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Ответ Дизайнер
Леброн Джеймс заявляет общие призывы о всем хорошем. Люди почему-то очень хвалят их и считают его лидером общественного мнения и борцом за права и свободы. Хотя ему важны только репутация и свои собственные миллионы)
"Великолепная логика".
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Леброн Джеймс заявляет общие призывы о всем хорошем. Люди почему-то очень хвалят их и считают его лидером общественного мнения и борцом за права и свободы. Хотя ему важны только репутация и свои собственные миллионы)
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Опять у кого то ковбоя бочок потik. Да сколько можно
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Проблема не в оружии, а в больном обществе. Которое живёт не понятиями истины и справедливости (пусть и недостижимым, но которые бы считались ориентиром), а по законам джунглей - кто сильнее (богаче, хитрее и т.д.), тот и прав. Отсюда, во-первых, получаем дикое расслоение в стране по уровню жизни, во-вторых, очень низкий уровень человеческой морали и культуры. Основные убийства в Штатах не в вузах, а в неблагополучных районах.
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Как ничего не поменяется от твоих слов, Бро.
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Ответ Lol Ko
Демократия, это когда "жизни человеческие - ничто"? Ну хоть как-то читай, на что отвечаешь. Или очень нетерпелось про конституцию написать и неважно, где?
в каком месте я написал что человеческие жизни ничто?
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Ответ Дизайнер
Леброн Джеймс заявляет общие призывы о всем хорошем. Люди почему-то очень хвалят их и считают его лидером общественного мнения и борцом за права и свободы. Хотя ему важны только репутация и свои собственные миллионы)
Он уже несколько раз портил свою репутацию.
Например, когда неразобравшись в ситуации выложил фото копа с надписью "ты следующий" (отсылка к копу убившего Флойда), который завалил неуравновешенную девку. И через некоторое время удалил пост, но интернет всё помнит.
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