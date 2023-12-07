Суперзвезда « » на пресс-конференции заявил, что после произошедшей в среду стрельбы в кампусе Невадского университета в Лас-Вегасе, в результате которой погибли по меньшей мере три человека, «бессмысленно» ничего не менять в вопросе контроля над оружием в США.

Три человека погибли и один находится в стабильном состоянии в результате стрельбы, сообщает CNN со ссылкой на полицию. Предполагаемый подозреваемый также мертв.

«Прежде всего, я выражаю соболезнования семьям, которые потеряли своих близких, родных, друзей.

Все возвращается к тому, что я уже говорил об оружии в Америке. Мы продолжаем иметь дело с одной и той же историей, каждый раз один и тот же разговор, когда что-нибудь случается. И ничего не меняется. Возможность получить оружие, чтобы совершать подобные действия снова и снова, и никаких изменений не происходит – это просто смешно. Нет никакого смысла в том, что мы продолжаем терять невинные жизни в университетах, школах, на рынках, в кинотеатрах и других местах. Это нелепо.

Тот факт, что мы ничего не изменили – а на самом деле стало проще иметь возможность владеть огнестрельным оружием. Это бред», – заявил Джеймс.