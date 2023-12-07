Микэл Бриджес стал автором победного броска в концовке игры с «Атлантой»

« » на выезде в напряженной концовке справился с «Атлантой» – 114:113.

Лидер «Хоукс» при «-2» на табло оформил дальнее попадание со степ-бэка и вывел свою команду вперед за 18 секунд до конца. В ответной атаке форвард «Нетс» исполнил дальний 2-очковый с отклонением и вернул гостям лидерство.

В заключительном владении Янг после ведения показал, что был контакт с защитником, и исполнил сложный двухочковый бросок в падении. Мяч не достиг цели, а судьи не зафиксировали нарушение.

Бриджес впервые в карьере победил в Атланте, ранее уступив «Хоукс» на выезде 6 раз подряд.

«Нетс» (11-9) обошли «Хоукс» (9-11) – команды замыкают зону плей-ин Восточной конференции.