Микэл Бриджес стал автором победного броска в концовке игры с «Атлантой»

Теги Атланта Бруклин НБА Трэй Янг Микэл Бриджес Баскетбол

«Бруклин» на выезде в напряженной концовке справился с «Атлантой» – 114:113.

Лидер «Хоукс» Трэй Янг при «-2» на табло оформил дальнее попадание со степ-бэка и вывел свою команду вперед за 18 секунд до конца. В ответной атаке форвард «Нетс» Микэл Бриджес исполнил дальний 2-очковый с отклонением и вернул гостям лидерство.

В заключительном владении Янг после ведения показал, что был контакт с защитником, и исполнил сложный двухочковый бросок в падении. Мяч не достиг цели, а судьи не зафиксировали нарушение.

Бриджес впервые в карьере победил в Атланте, ранее уступив «Хоукс» на выезде 6 раз подряд.

«Нетс» (11-9) обошли «Хоукс» (9-11) – команды замыкают зону плей-ин Восточной конференции.

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1 комментарий
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Бриджес как прибавил - молоток!!! лидером стал
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