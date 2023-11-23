45 очков и 10 подборов Микэла Бриджеса не спасли «Нетс» в игре против «Хоукс»

Теги Атланта Бруклин НБА Баскетбол - видео Микэл Бриджес Баскетбол

«Атланта» в дополнительное время взяла верх над «Бруклином» – 147:145.

Легкий форвард «Нетс» Микэл Бриджес записал в свой актив дабл-дабл: 45 очков и 10 подборов, а также сделал 4 передачи и 2 перехвата (1 потеря).

Бриджес за 44 минуты на паркете реализовал 16 из 31 с игры (2 из 6 из-за дуги) и 11 из 12 с линии.

Серия поражений Бриджеса в Атланте достигла шести матчей. Форвард ни разу в карьере не выигрывал у «Атланты» в гостях.

«Хоукс» (7-7) и «Нетс» (6-8) замыкают зону плей-ин Восточной конференции.

2 комментария

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Т Le
На Востоке каждый день игры, где в сумме около 300. Скип.
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Марсель Объелся
Нормально там болельщики в Атланте за два дня 600 очков увидели
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