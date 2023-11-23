45 очков и 10 подборов Микэла Бриджеса не спасли «Нетс» в игре против «Хоукс»
«Атланта» в дополнительное время взяла верх над «Бруклином» – 147:145.
Легкий форвард «Нетс» Микэл Бриджес записал в свой актив дабл-дабл: 45 очков и 10 подборов, а также сделал 4 передачи и 2 перехвата (1 потеря).
Бриджес за 44 минуты на паркете реализовал 16 из 31 с игры (2 из 6 из-за дуги) и 11 из 12 с линии.
Серия поражений Бриджеса в Атланте достигла шести матчей. Форвард ни разу в карьере не выигрывал у «Атланты» в гостях.
«Хоукс» (7-7) и «Нетс» (6-8) замыкают зону плей-ин Восточной конференции.
2 комментария