45 очков и 10 подборов Микэла Бриджеса не спасли «Нетс» в игре против «Хоукс»

« » в дополнительное время взяла верх над « » – 147:145.

Легкий форвард «Нетс» записал в свой актив дабл-дабл: 45 очков и 10 подборов, а также сделал 4 передачи и 2 перехвата (1 потеря).

Бриджес за 44 минуты на паркете реализовал 16 из 31 с игры (2 из 6 из-за дуги) и 11 из 12 с линии.

Серия поражений Бриджеса в Атланте достигла шести матчей. Форвард ни разу в карьере не выигрывал у «Атланты» в гостях.

«Хоукс» (7-7) и «Нетс» (6-8) замыкают зону плей-ин Восточной конференции.