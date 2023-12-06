Евролига. Женщины. «Пулковице» – «Виртус», «Ланды» – УСК и другие матчи
В среду, 6 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги состоятся семь матчей.
Польский «Пулковице» примет итальянский «Виртус», французские «Ланды» встретятся с чешским УСК.
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа А
ДВТК Венгрия – Виллербан Франция
6 декабря. 20:00
Сепси Румыния – Сарагоса Испания
6 декабря. 20:00
Люблин Польша – Фамила Италия
6 декабря. 22:00
Турнирное положение: Фенербахче Турция – 7-0, ДВТК Венгрия – 6-0, Сарагоса Испания – 4-2, Фамила Италия – 3-3, Валенсия Испания – 3-4, Люблин Польша – 1-5, Виллербан Франция – 1-5, Сепси Румыния – 0-6.
Группа B
Дьор Венгрия – Вильнев-д’Аск Франция
6 декабря. 20:00
Пулковице Польша – Виртус Италия
6 декабря. 21:00
Ланды Франция – УСК Чехия
6 декабря. 21:30
Авенида Испания – Мерсин Турция
6 декабря. 22:30
Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 5-1, Мерсин Турция – 5-1, Виртус Италия – 3-3, Пулковице Польша – 3-3, Авенида Испания – 3-3, Вильнев-д’Аск Франция – 3-3, Дьор Венгрия – 1-5, Ланды Франция – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.