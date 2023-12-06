Евролига. Женщины. «Пулковице» – «Виртус», «Ланды» – УСК и другие матчи

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В среду, 6 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги состоятся семь матчей.

Польский «Пулковице» примет итальянский «Виртус», французские «Ланды» встретятся с чешским УСК.

Евролига

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А 

ДВТК Венгрия – Виллербан Франция

6 декабря. 20:00

Сепси Румыния – Сарагоса Испания

6 декабря. 20:00

Люблин Польша – Фамила Италия

6 декабря. 22:00

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 7-0, ДВТК Венгрия – 6-0, Сарагоса Испания – 4-2, Фамила Италия – 3-3, Валенсия Испания – 3-4, Люблин Польша – 1-5, Виллербан Франция – 1-5, Сепси Румыния – 0-6. 

Группа B

Дьор Венгрия – Вильнев-д’Аск Франция

6 декабря. 20:00

Пулковице Польша – Виртус Италия

6 декабря. 21:00

Ланды Франция – УСК Чехия

6 декабря. 21:30

Авенида Испания – Мерсин Турция

6 декабря. 22:30

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 5-1, Мерсин Турция – 5-1, Виртус Италия – 3-3, Пулковице Польша – 3-3, Авенида Испания – 3-3, Вильнев-д’Аск Франция – 3-3, Дьор Венгрия – 1-5, Ланды Франция – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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