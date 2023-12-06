Этторе Мессина после поражения от «Баварии»: «В этом сезоне мы не можем делать даже совсем простые вещи»

Теги Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague Милан Серж Ибака Бавария Баскетбол

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина посетовал на досадную ошибку в концовке основного времени матча Евролиги с «Баварией» (84:91 ОТ).

«Нам нужен был фол в последнем владении. Получилось очень плохо, потому что мы знали, что должны это сделать. Но мы не остановили их владение, а ведь так хорошо играли во второй половине и совершили мощный камбек.

Я очень расстроен, за игроков, за нас всех, но в этом сезоне мы не можем делать даже совсем простые вещи, чтобы выиграть матч, который уже выигран. При этом мои поздравления «Баварии». Двигаемся дальше», – заявил Мессина.

Форвард «Баварии» Серж Ибака стал автором спасительного попадания из-за дуги на исходе основного времени.

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3 комментария
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Так ты уже не справляешься откровенно. Публично критикуешь и обвиняешь игроков, команду. Даже Пешич понимает современные веяния и тактики, а ты до сих пор кричишь, если твой игрок в быстрой атаке трешку кидает, каждый раз машешь руками, когда твоя команда в защите пропускает, плейбук - времен чемпионства ЦСКА 15 летней давности
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К сожалению, он остался в баскетболе нулевых. Иногда лучше самому вовремя уйти.
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Действительно, самой простой вещью было бы отправить Мессину в отставку
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