Этторе Мессина после поражения от «Баварии»: «В этом сезоне мы не можем делать даже совсем простые вещи»

Главный тренер « » посетовал на досадную ошибку в концовке основного времени матча с «Баварией» (84:91 ОТ).

«Нам нужен был фол в последнем владении. Получилось очень плохо, потому что мы знали, что должны это сделать. Но мы не остановили их владение, а ведь так хорошо играли во второй половине и совершили мощный камбек.

Я очень расстроен, за игроков, за нас всех, но в этом сезоне мы не можем делать даже совсем простые вещи, чтобы выиграть матч, который уже выигран. При этом мои поздравления «Баварии». Двигаемся дальше», – заявил Мессина.

Форвард «Баварии» стал автором спасительного попадания из-за дуги на исходе основного времени.