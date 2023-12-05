«Селтикс» будут активны на рынке обменов перед дедлайном

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, ожидается, что « » будет активен на рынке обменов.

Чарания ожидает, что «Селтикс» постараются обновить скамейку запасных в преддверии дедлайна обменов 8 февраля.

«Селтикс» сохраняют большую часть своих будущих пиков первого раунда. Большинство высокооплачиваемых игроков команды являются ключевыми игроками ротации.

У генерального менеджера «Бостона» есть исключение в размере 6,2 миллиона долларов, которое он может предложить, чтобы совершить приобретение с более низкой зарплатой. «Селтикс» также могут объединить зарплаты нескольких игроков с минимальной зарплатой, чтобы заключить сделку.