«Селтикс» будут активны на рынке обменов перед дедлайном

Теги возможные переходы Бостон НБА Брэд Стивенс Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, ожидается, что «Бостон» будет активен на рынке обменов.

Чарания ожидает, что «Селтикс» постараются обновить скамейку запасных в преддверии дедлайна обменов 8 февраля.

«Селтикс» сохраняют большую часть своих будущих пиков первого раунда. Большинство высокооплачиваемых игроков команды являются ключевыми игроками ротации.

У генерального менеджера «Бостона» Брэда Стивенса есть исключение в размере 6,2 миллиона долларов, которое он может предложить, чтобы совершить приобретение с более низкой зарплатой. «Селтикс» также могут объединить зарплаты нескольких игроков с минимальной зарплатой, чтобы заключить сделку.

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8 комментариев
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Для того, чтоб победить, надо создать условия, прикоторых поражение станет невозможным
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Для того чтобы победить нужен тренер
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Надо было летом Нёрса забирать. Резервный большой, конечно, нужен (Корнет не в счёт), но это все равно не решит главную проблему - Как превратить деревянного тренера Пиноккио в настоящего живого мальчика
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А разве за вторым эпроном можно аккумулировать минималки?
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Лучший выбор - это идеальный тренер. И он был доступен летом. Но… Теперь приходится укреплять идеальный коллектив, который и без того силен как никогда.

Безусловно, скамейка может быть усилена, но вот только сыгранности и комбинационности команде это не добавит. Все таки Эйндж был незаменим. Зря, очень зря…
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Ответ Skeleton64
Надеюсь, Стивенс соберётся с духом и обменяет номер 0 на что-нибудь ценное. Тогда шансы на титул будут.
Лучше номер 7 ,вот уж кто дно. Да еще со следующего сезона будет получать зарплату суперзведы.А он обычная звезда то с натяжкой. Там каюк платежке
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Без усиления скамейки Бостону в финале ловить нечего
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