Джо Маззулла о поражении от «Пэйсерс»: «Тяжело выдержать 18 потерь»

Теги Бостон Индиана НБА Джо Маззулла Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла назвал важную причину поражения в четвертьфинале внутрисезонного турнира против «Индианы» (112:122).

«Потери. Тяжело выдержать 18 потерь. Когда теряется мяч, у соперника появляется возможность набрать легкие очки в быстрой атаке. И мы сегодня забыли об одном из главных принципов нашей игры в атаке, не дорожили мячом.

Кажется, допустили семь потерь в третьей четверти. Когда такое происходит в матче против «Пэйсерс», приходится платить», – заявил Маззулла.

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