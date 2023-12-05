Джо Маззулла о поражении от «Пэйсерс»: «Тяжело выдержать 18 потерь»

Главный тренер « » назвал важную причину поражения в четвертьфинале внутрисезонного турнира против «Индианы» (112:122).

«Потери. Тяжело выдержать 18 потерь. Когда теряется мяч, у соперника появляется возможность набрать легкие очки в быстрой атаке. И мы сегодня забыли об одном из главных принципов нашей игры в атаке, не дорожили мячом.

Кажется, допустили семь потерь в третьей четверти. Когда такое происходит в матче против «Пэйсерс», приходится платить», – заявил Маззулла.