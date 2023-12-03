«Даллас» исполнил рывок 30:0 в последней четверти против «Оклахомы», но упустил победу в концовке

« » уступал 87:111 на старте заключительной четверти матча против «Оклахомы».

«Мавс» вернулись в игру рывком 30:0 и уже повели со счетом 117:111 за 4:15 до конца. Однако техасцам не удалось довести встречу до победы: после «+4» в пользу хозяев за 2 минуты до финальной сирены «Тандер» оформили ответный спурт 10:0, добыв 13-ю победу в сезоне (126:120).

«Даллас» (11-8) опустился на 6-е место на Западе, «Оклахома» (13-6) закрепилась на 3-й строчке.