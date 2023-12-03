«Даллас» исполнил рывок 30:0 в последней четверти против «Оклахомы», но упустил победу в концовке

Теги Даллас НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити Баскетбол

«Даллас» уступал 87:111 на старте заключительной четверти матча против «Оклахомы».

«Мавс» вернулись в игру рывком 30:0 и уже повели со счетом 117:111 за 4:15 до конца. Однако техасцам не удалось довести встречу до победы: после «+4» в пользу хозяев за 2 минуты до финальной сирены «Тандер» оформили ответный спурт 10:0, добыв 13-ю победу в сезоне (126:120).

«Даллас» (11-8) опустился на 6-е место на Западе, «Оклахома» (13-6) закрепилась на 3-й строчке.

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как? Каааак на таком энергетическом и психологическом бусте после того как отыграли -30 и в плюс ещё вышли....продуть матч? Да ещё и на домашней арене, где и трибуны подключились по полной и в экстазе гнали команду вперёд?

Наверное это худший сценарий эмоциональных качель. Хорошо хоть не в ПО такое произошло, а то можно было и просеть морально после такого)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Марсель Объелся
Честно говоря после такого достижения результат матча уже не так важен) 30:0 это уже на века
Как по мне, результат тут очень важен.
Это как познакомиться с красивой девушкой, классно провести вечер в рестике, идти вечером с ней домой, получить по зубам от гопников, но в итоге раскидать их показав свою удаль перед дамой, восхитить её, привести домой, потанцевать, очаровать её полностью, раздеть и уже вот он пик чего вечера.......а в итоге у тебя не встал.

Ну да, итог не важен, зато вечер был ярким и запомнился на всю жизнь 🤣
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это наверняка самый крупный рывок в этом веке. С ума сойти
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какой у Луки зверский трипл-дабл!!!!! Молотчик. А за проигрыш обидно, такой камбек шикарный устроили
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Montenegro Serbian
Как? Каааак на таком энергетическом и психологическом бусте после того как отыграли -30 и в плюс ещё вышли....продуть матч? Да ещё и на домашней арене, где и трибуны подключились по полной и в экстазе гнали команду вперёд? Наверное это худший сценарий эмоциональных качель. Хорошо хоть не в ПО такое произошло, а то можно было и просеть морально после такого)
Честно говоря после такого достижения результат матча уже не так важен) 30:0 это уже на века
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прикольно. Но главное - результат. Как и в жизни.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это было реально космический круто….я прям место себе не находил и это без ключевых игроков Кайри и Тима….эххх спасибо бродяги за эти Мега сумасшедшие эмоции
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну соберите наконец Луке нормальный, сбалансированный состав
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Охренеть...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Для зрителей очередное шоу в недолиге .
Профессиональные игроки ,а устраивают цирк
Победа Локо над Уникосом - это было круто
Я кайфанул от игры .
Уровень игроков ниже , чем в НБА , но не устроили показушный цирк , а играли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий