«Даллас» исполнил рывок 30:0 в последней четверти против «Оклахомы», но упустил победу в концовке
«Даллас» уступал 87:111 на старте заключительной четверти матча против «Оклахомы».
«Мавс» вернулись в игру рывком 30:0 и уже повели со счетом 117:111 за 4:15 до конца. Однако техасцам не удалось довести встречу до победы: после «+4» в пользу хозяев за 2 минуты до финальной сирены «Тандер» оформили ответный спурт 10:0, добыв 13-ю победу в сезоне (126:120).
«Даллас» (11-8) опустился на 6-е место на Западе, «Оклахома» (13-6) закрепилась на 3-й строчке.
Наверное это худший сценарий эмоциональных качель. Хорошо хоть не в ПО такое произошло, а то можно было и просеть морально после такого)
Это как познакомиться с красивой девушкой, классно провести вечер в рестике, идти вечером с ней домой, получить по зубам от гопников, но в итоге раскидать их показав свою удаль перед дамой, восхитить её, привести домой, потанцевать, очаровать её полностью, раздеть и уже вот он пик чего вечера.......а в итоге у тебя не встал.
Ну да, итог не важен, зато вечер был ярким и запомнился на всю жизнь 🤣
Профессиональные игроки ,а устраивают цирк
Победа Локо над Уникосом - это было круто
Я кайфанул от игры .
Уровень игроков ниже , чем в НБА , но не устроили показушный цирк , а играли