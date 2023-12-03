« » на своем паркете разгромил « » – 129:101.

Легкий форвард «Нетс» стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 42 очка, сделал 5 подборов, 3 блок-шота, перехват и 3 передачи (3 потери).

За 35 минут на паркете Бриджес реализовал 12 из 20 с игры и 15 из 18 с линии.

Примечательно, что Бриджес записал в свой актив 26 очков уже в первой четверти встречи (8 из 11 с игры, 7 из 8 с линии).

У «Мэджик» прервалась серия из 9 побед, которая стала повторением клубного рекорда.