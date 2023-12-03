Микэл Бриджес набрал 42 очка в победном матче против «Орландо», 26 из них – в первой четверти

Теги Бруклин Орландо НБА Баскетбол - видео Микэл Бриджес Баскетбол

«Бруклин» на своем паркете разгромил «Орландо» – 129:101.

Легкий форвард «Нетс» Микэл Бриджес стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 42 очка, сделал 5 подборов, 3 блок-шота, перехват и 3 передачи (3 потери).

За 35 минут на паркете Бриджес реализовал 12 из 20 с игры и 15 из 18 с линии.

Примечательно, что Бриджес записал в свой актив 26 очков уже в первой четверти встречи (8 из 11 с игры, 7 из 8 с линии).

У «Мэджик» прервалась серия из 9 побед, которая стала повторением клубного рекорда.

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1 комментарий
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Идеальная первая четверть от Микела, включил режим олл-стара и в одиночку порвал Орландо. Почаще бы так играл и брал на себя инициативу
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