Девон Акун-Перселл о призе MVP ноября: «Благодарен за такое признание. Не ожидал»

Форвард «Локомотива-Кубань» прокомментировал завоевание им приза MVP Единой лиги ВТБ по итогам ноября.

«Я благодарен Единой лиге ВТБ за такое признание. Не ожидал. Да если честно, и не думал об этом. У нас сейчас все мысли заняты другим: надо выигрывать каждый следующий матч, ведь сейчас график стал еще плотнее – только с одной командой сыграли, как надо уже изучать следующую.

Выигрывал ли я такие призы раньше? Кажется, было дело пару раз в чемпионате Дании. Но я играю в баскетбол не ради этого. Побеждать – вот что для меня главное. Хотя приз тоже получить приятно», – резюмировал Акун-Перселл.