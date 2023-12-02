Чемпионат Италии. «Пистоя» – «Наполи», «Реджо-Эмилия» – «Виктория Либертас»

В субботу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.

«Пистоя» сыграет с « », «Реджо-Эмилия» примет «Викторию Либертас».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Брешия – 7-2, Виртус – 7-2, Наполи – 7-2, Венеция – 7-2, Тренто – 6-3, Милан – 5-4, Реджо-Эмилия – 5-4, Дертона – 5-4, Ваноли Кремона – 4-5, Скафати – 4-5, Пистоя – 4-5, – 4-5, Динамо Сассари – 3-6, Варезе – 3-6, Бриндизи – 1-8, Тревизо – 0-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.