Чемпионат Италии. «Пистоя» – «Наполи», «Реджо-Эмилия» – «Виктория Либертас»

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В субботу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.

«Пистоя» сыграет с «Наполи», «Реджо-Эмилия» примет «Викторию Либертас».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Пистоя – Наполи
Дата проведения
2 декабря, 21.30, «PalaCarrara»
Онлайн матча

Реджо-Эмилия – Виктория Либертас
Дата проведения
2 декабря, 22.30, «Palasport Bigi»
Онлайн матча

Положение команд: Брешия – 7-2, Виртус – 7-2, Наполи – 7-2, Венеция – 7-2, Тренто – 6-3, Милан – 5-4, Реджо-Эмилия – 5-4, Дертона – 5-4, Ваноли Кремона – 4-5, Скафати – 4-5, Пистоя – 4-5, Виктория Либертас – 4-5, Динамо Сассари – 3-6, Варезе – 3-6, Бриндизи – 1-8, Тревизо – 0-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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