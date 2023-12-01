У Халибертона 28,6 очка и 11,7 передачи с 53% с игры и 47% из-за дуги в ноябре. Ранее в отдельном месяце такая линейка покорялась лишь Джордану и Леброну

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Индиана НБА Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон повторил историческое достижение Майкла Джордана и Леброна Джеймса.

Халибертон завершил ноябрь со статистикой: 28,6 очка, 11,7 передачи и 3,2 подбора при 53,2% с игры и 46,7% из-за дуги (9,2 попытки).

Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Халибертон стал лишь 3-м игроком в истории, кому удалось завершить месяц с линейкой 25+10 и 50% с игры и 40% реализации трехочковых.

Ранее это удавалось только Майклу Джордану (март 1989 года) и дважды Леброну Джеймсу (февраль 2017-го и 2018-го).

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13 комментариев
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Почти 47% при 9 попытках, это же космос какой то
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Быстро же он стал лучшим ркзыгоывающим нба
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Джеймс Вайзмен, Патрик Вильямс, Исаак Окоро, Оньека Оконгву, Киллиан Хейес, Оби Топпин, Дени Авдия, Джайлен Смит и легенда лучшей организации в лиге Сан-Антонио Сперз Девин Вассел в фильме "Что их связывает в Тайризом Халибертоном?"
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Родился новый суперстар. Думаю, на первую сборную будет претендовать уже сейчас, а на МВП в самой скорой перспективе.
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Тайриз и правда здорово начинает, в целом он и в прошлом сезоне играл отлично, пока травму не словил, надеюсь в этом не будет такого и они попадут в ПО напрямую.
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Ответ Stranfio
Тайриз и правда здорово начинает, в целом он и в прошлом сезоне играл отлично, пока травму не словил, надеюсь в этом не будет такого и они попадут в ПО напрямую.
Правда, отлетят в первом же раунде со своей дырявой защитой
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Ответ Каро Шелупонев
Почти 47% при 9 попытках, это же космос какой то
У него такая интересная форма броска, что кажется как-будто у него очень большие проблемы с реализацией, но человек выдает 47% процентов из-за дуги - очень сильно
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Крутые цифры тут только по проценту, остальное создает темп Индианы. Играй он в темпе Джордановских времен были бы стандартные 20+7
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Ответ Mr.BadGuy
Джеймс Вайзмен, Патрик Вильямс, Исаак Окоро, Оньека Оконгву, Киллиан Хейес, Оби Топпин, Дени Авдия, Джайлен Смит и легенда лучшей организации в лиге Сан-Антонио Сперз Девин Вассел в фильме "Что их связывает в Тайризом Халибертоном?"
Спроси у Дреймонда Грина.
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Вспоминаю его на чемпионате мира.. ну такое.. бросок у него конечно топ. Но статистика не должна вводить в заблуждение.
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Ответ Максим Тарасов
Правда, отлетят в первом же раунде со своей дырявой защитой
Пока вообще не понятно какая у них защита. По тем матчам что видел, они и не пытаются в нее. Играют в стиле all-star game
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Ответ Vano from Tbilisi
Пока вообще не понятно какая у них защита. По тем матчам что видел, они и не пытаются в нее. Играют в стиле all-star game
Но когда у команды во всех защитных метриках одни из самых низких показателей по лиге, это уже о чем-то говорит. Не знаю, собираются они что-то менять или нет, но если нет, то их беги-бросай так и останется развлечением для регулярки
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