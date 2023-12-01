Разыгрывающий «Индианы» повторил историческое достижение и .

Халибертон завершил ноябрь со статистикой: 28,6 очка, 11,7 передачи и 3,2 подбора при 53,2% с игры и 46,7% из-за дуги (9,2 попытки).

Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Халибертон стал лишь 3-м игроком в истории, кому удалось завершить месяц с линейкой 25+10 и 50% с игры и 40% реализации трехочковых.

Ранее это удавалось только Майклу Джордану (март 1989 года) и дважды Леброну Джеймсу (февраль 2017-го и 2018-го).