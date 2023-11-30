« » в гостях нанесли « » разгромное поражение – 133:107.

Разыгрывающий «озерников» Д’Анджело Расселл стал самым результативным игроком встречи.

Защитник отметился 35 очками, 9 передачами, 4 подборами, 2 блок-шотами и перехватом (3 потери).

За 34 минуты на площадке Расселл реализовал 13 из 17 с игры (5 из 7 из-за дуги) и 4 из 5 с линии штрафных бросков.

«Лейкерс» (11-8) закрепились на 7-й строчке Запада, «Детройт» (2-16) проиграл 15-й раз подряд.