«Детройт» проиграл 15-й раз подряд, Д’Анджело Расселл набрал 35 очков на 76% реализации

Теги Детройт Лейкерс НБА Баскетбол - видео Д’Анджело Расселл Баскетбол

«Лейкерс» в гостях нанесли «Детройту» разгромное поражение – 133:107.

Разыгрывающий «озерников» Д’Анджело Расселл стал самым результативным игроком встречи.

Защитник отметился 35 очками, 9 передачами, 4 подборами, 2 блок-шотами и перехватом (3 потери).

За 34 минуты на площадке Расселл реализовал 13 из 17 с игры (5 из 7 из-за дуги) и 4 из 5 с линии штрафных бросков.

«Лейкерс» (11-8) закрепились на 7-й строчке Запада, «Детройт» (2-16) проиграл 15-й раз подряд.

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5 комментариев
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Mr.BadGuy
И это в 27 лет!
+7
0
+7
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Mr.BadGuy
Ответ Mr.Bond 0777
Какой город, такая и команда😂
Ну вот не надо. Рэперы там отличные
+5
0
+5
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A. V.
Это даёт нам надежду?🤔 Или просто разовый эпизод
+1
0
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Ed Monix
Вот всегда бы так играл
0
0
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