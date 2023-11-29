Ламело Болл пропустит 3-4 недели из-за растяжения связок

Звездный разыгрывающий « » пропустит 3-4 недели из-за растяжения связок голеностопного сустава.

Вчера Боллу сделали компьютерную томографию, чтобы проверить пластину, которая была установлена в его правую лодыжку во время операции в феврале. Сегодня МРТ подтвердила диагноз растяжения связок.

Боллу удалось избежать перелома лодыжки, который потребовал хирургического вмешательства в прошлом сезоне.

На старте сезона Болл набирал 24,7 очка, 8,2 передачи и 5,5 подбора в среднем за матч.