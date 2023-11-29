Ламело Болл пропустит 3-4 недели из-за растяжения связок

Теги травмы Шарлотт НБА Ламело Болл Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл пропустит 3-4 недели из-за растяжения связок голеностопного сустава.

Вчера Боллу сделали компьютерную томографию, чтобы проверить пластину, которая была установлена в его правую лодыжку во время операции в феврале. Сегодня МРТ подтвердила диагноз растяжения связок.

Боллу удалось избежать перелома лодыжки, который потребовал хирургического вмешательства в прошлом сезоне.

На старте сезона Болл набирал 24,7 очка, 8,2 передачи и 5,5 подбора в среднем за матч.

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3 комментария
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Damian Lillard
- символическая пятёрка для Ламело
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Light Yagami
Такой молодой, а уже с пластиной в лодыжке двигается. Инвалидом бы не стал к концу карьеры.
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