Ламело Болл выбыл на длительный срок с серьезным растяжением связок

Звездный разыгрывающий « » получил серьезное растяжение связок правого голеностопного сустава и, скорее всего, пропустит продолжительный период времени, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Обследование показало, что Боллу удалось избежать перелома лодыжки, который потребовал хирургического вмешательства в прошлом сезоне.

На старте сезона Болл набирал 24,7 очка, 8,2 передачи и 5,5 подбора в среднем за матч.