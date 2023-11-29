Ламело Болл выбыл на длительный срок с серьезным растяжением связок

Теги травмы Шарлотт НБА Ламело Болл Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл получил серьезное растяжение связок правого голеностопного сустава и, скорее всего, пропустит продолжительный период времени, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Обследование показало, что Боллу удалось избежать перелома лодыжки, который потребовал хирургического вмешательства в прошлом сезоне.

На старте сезона Болл набирал 24,7 очка, 8,2 передачи и 5,5 подбора в среднем за матч.

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12 комментариев

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Друг Джордана
Жалко парня. Травматы с братом оказались лютые, хотя потенциал очень приличный.
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starina1
Теперича уже Шарлотт получили от Вашика переходящий вымпел «Худшая команда лиги».
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Cash_flow
Ответ starina1
Теперича уже Шарлотт получили от Вашика переходящий вымпел «Худшая команда лиги».
Детройт Пистонс так-то всё ещё в НБА
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Ed Monix
Когда я написал на днях, что это с учётом его возраста вылет на 5-6 недель, меня засыпали дизлайками. Вот уж воистину, когда люди по жизни злые неудачники, они для самоуспокоения становятся токсичными комментаторами и минусаторами на спортсе. А меня так вообще специально отслеживают. Травматы на голову.
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copti_san
Ответ starina1
Теперича уже Шарлотт получили от Вашика переходящий вымпел «Худшая команда лиги».
Ну это вряд ли, у Шарлотт вроде ещё нет чокера уровня Пула
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Rjcnbr
Ответ Друг Джордана
Жалко парня. Травматы с братом оказались лютые, хотя потенциал очень приличный.
Вот хотел вроде написать, что Лавар их убил своими тренировками, но проект всё равно оказался успешным как ни крути
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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ Rjcnbr
Вот хотел вроде написать, что Лавар их убил своими тренировками, но проект всё равно оказался успешным как ни крути
Тем более есть еще Лианджело, осталась вся надежда на него
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Друг Джордана
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Тем более есть еще Лианджело, осталась вся надежда на него
Не удивлюсь, что и он травмат
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Локоть Артеста
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Тем более есть еще Лианджело, осталась вся надежда на него
Средний из братьев очень плох. Он даже в качестве игрока запаса не может закрепиться. Ему 25 лет, а он ни одного матча в НБА не провел. Так что можно не надеяться.
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Вася Вася
Ответ Неназванный эксперт
Мда, о супермаксе теперь уже можно забыть. Молодой парень, а травмы одна за другой, может ему стоит обратиться к хорошим специалистам. А может просто Северная Каролина проклятое место и стоит хорошо присмотреться и двинуть куда-нибудь ещё.
У Ламело контракт до 29 года.
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copti_san
Ответ Неназванный эксперт
Мда, о супермаксе теперь уже можно забыть. Молодой парень, а травмы одна за другой, может ему стоит обратиться к хорошим специалистам. А может просто Северная Каролина проклятое место и стоит хорошо присмотреться и двинуть куда-нибудь ещё.
Ламело то свой жирный контракт уже получил, а вот боссам Шарлотт пора начинать серьёзно беспокоиться, потому что Болл-младший к 22-м годам уверенно идёт по пути старшего, а с его жирным контрактом до 29-го это всё может вылиться в очень плачевную историю. Если ещё и Миллер ожиданий не оправдает, то будет вообще мрак
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