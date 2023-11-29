Наталия Фураева: «Если Остин Холлинз восстановится, возможно, мы его рассмотрим, но на данном этапе не рассматриваем»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Наталия Фураева Остин Холлинз Баскетбол

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева опровергла информацию о том, что московский клуб заинтересован в подписании контракта с американским защитником Остином Холлинзом.

«Мы еще в августе говорили о том, что ищем еще одного игрока. И просто Остин Холлинз — одно из ста имен, которые были в нашем списке рассмотрения. Очень удивилась, прочитав эту новость. Откуда это вылезло, и почему именно сейчас? Да, его мы рассматривали, но это был один из ста кандидатов. Помимо него таких же игроков, с которыми мы провели просто проверку, спросив о ситуации, было очень много. Опять же, 99 минимум.

Словом, сейчас вы его вообще не рассматриваете?

Он травмирован с февраля прошлого года и до сих пор не восстановился. Если он восстановится и нам сообщат, что он действительно готов, возможно, мы его рассмотрим, но на данном этапе — нет. А так, каждый день сейчас проходит вереница имен, но, к сожалению, либо нам игрок не подходит, либо мы не можем себе позволить», — сказала Фураева корреспонденту «Матч ТВ».

Ранее журналист Sportando Эмилиано Карча сообщил, что ЦСКА интересуется Холлинзом.

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