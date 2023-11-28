Филип Петрушев: «В НБА мне пришлось столкнуться с определенными вещами, которых я не ожидал»

Форвард Филип Петрушев объяснил, почему решил покинуть НБА в самом начале дебютного для себя сезона.

Петрушев подписал 3-летний контракт с « » после отчисления из « ».

«Решил, что в Европе окажусь в более благоприятной для себя ситуации. В НБА мне пришлось столкнуться с определенными вещами, которых я не ожидал, и это не было ошибкой с моей стороны, не было моей виной.

Будучи молодым баскетболистом, я нуждаюсь в игровом времени, мне надо играть. Считаю, что способен приносить пользу своей команде», – заявил Петрушев.