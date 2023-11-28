Филип Петрушев: «В НБА мне пришлось столкнуться с определенными вещами, которых я не ожидал»

Теги Сакраменто Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос НБА чемпионат Греции Филип Петрушев Баскетбол

Форвард Филип Петрушев объяснил, почему решил покинуть НБА в самом начале дебютного для себя сезона.

Петрушев подписал 3-летний контракт с «Олимпиакосом» после отчисления из «Сакраменто».

«Решил, что в Европе окажусь в более благоприятной для себя ситуации. В НБА мне пришлось столкнуться с определенными вещами, которых я не ожидал, и это не было ошибкой с моей стороны, не было моей виной. 

Будучи молодым баскетболистом, я нуждаюсь в игровом времени, мне надо играть. Считаю, что способен приносить пользу своей команде», – заявил Петрушев.

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2 комментария

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Медведь (тот самый)
Филя, не ты первый , не ты последний такой...не вешай нос главное.
+3
0
+3
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jabbar
https://www.youtube.com/watch?v=aeeeprVHffo
+2
-1
+1
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